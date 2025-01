'Ajax-exodus verloopt slecht, spelers willen niet van financiële luxe af'

Ajax en Alex Kroes zouden graag afscheid nemen van enkele spelers deze transferwindow, maar of dat ook daadwerkelijk gaat lukken is nog maar de vraag. Veel spelers, die bijvoorbeeld door Sven Mislintat werden gehaald, beschikken over goede contracten en willen volgens Johan Inan geen financiële stap achteruit maken.

In het Algemeen Dagblad schrijft de journalist niet alleen een stuk over de blamage van donderdagavond in Letland (1-0 verlies bij RFS), maar ook over de huidige stand van zaken op de transfermarkt. "Het staat slecht met de exodus van de club. Ajax heeft zeker vijf spelers te veel. Niemand beweegt zich momenteel hard richting de uitgang. Ahmetcan Kaplan wil niet naar Fenerbahçe. Owen Wijndal sloeg Leganés af. Chuba Akpom heeft geen trek in Sunderland Met hem vielen ook Rasmussen en Van den Boomen tevergeefs in." Volgens Inan moet Francesco Farioli ook harder zijn voor deze goedverdienende bankzitters. "De meesten geven hun financiële luxe bij Ajax niet zomaar op. Zeker niet zolang ze liefde in de vorm van speeltijd van Farioli krijgen."

Maar niet alleen het hierboven genoemde vijftal mag vertrekken, ook andere namen zouden Amsterdam achter zich moeten laten. "Kroes wil naast Benjamin Tahirovic ook Kristian Hlynsson (in beeld bij FC Twente en NEC) en Sivert Mannsverk (of Branco van den Boomen) van de hand doen, om zo alsnog ruimte te maken voor de huur van een rechtsback." Inan twijfelt of Kroes dat voor elkaar krijgt. "En dat moet allemaal in tien dagen gebeuren."

De Italiaanse trainer is bovendien nog niet helemaal tevreden met de inkomende transfers van Ajax. Raúl Moro leek in beeld als nieuwe linksbuiten, maar raakte geblesseerd. Verder lijkt Youri Regeer te komen, al is dat volgens Farioli een middenvelder en geen rechtsback, terwijl Anton Gaaei de enige overgebleven rechtsachter in de selectie is. "De trainer stelde dat de club niet actief én niet in controle is. Hij (Farioli, red.) verwacht nog een linksbuiten én een rechtsback. Gaan die er nog komen? Bij Ajax weet je het nooit. En omdat Farioli van plan is Regeer vooral nog als middenvelder te gebruiken, heeft Farioli daar inmiddels tien (!) opties."

