Mikel Arteta komt met zeer merkwaardig excuus voor verlies tegen Newcastle United

Arsenal-manager Mikel Arteta komt met een opmerkelijke verklaring voor de 0-2 nederlaag die zijn ploeg dinsdagavond leed in de halve finale van de Carabao Cup tegen Newcastle United. De Spanjaard legde de schuld neer bij de bal, waarmee gespeeld werd.

Arsenal verloor dinsdagavond in eigen huis met 0-2 van Newcastle United, een toch wat pijnlijk resultaat voor de ambitieuze Londense club. The Gunners waren de bovenliggende partij, maar zetten de vele kansen niet om in doelpunten. Het gemis van de geblesseerde Bukayo Saka en vooral een dodelijke spits lieten zich weer eens gelden. Een sterke nummer 9, die heeft Newcastle dan weer wel in de vorm van Alexander Isak. De oud-spits van Willem II etaleerde zich opnieuw met een doelpunt en een 'assist'; door zijn schot, vlak voor de 0-2, kreeg Anthony Gordon een niet te missen kans.

Arsenal schoot tijdens dit duel in het Emirates Stadium 23 keer en speelde 3,09 xG bij elkaar. Toch kregen de Londenaren de bal niet in het doel, mede door een matige Kai Havertz. Arteta legde na afloop de schuld bij de bal. "Die is gewoon heel anders (dan de bal die in de Premier League wordt ingezet, red.). We schoten veel ballen over, meer dan normaal. Deze bal vliegt anders door de lucht."

"Daar moet je je dan ook aan aanpassen. Wanneer je de bal raakt, reageert die anders dan je gewend bent." De halve finales van de Carabao Cup worden over twee duels gespeeld, waardoor Arsenal begin februari in Newcastle nog de kans krijgt dit verlies recht te zetten. De andere halve finale gaat tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld. De heenwedstrijd is in Londen.

