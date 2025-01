AZ - AS Roma op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 23 januari 2025 nemen AZ Alkmaar en AS Roma het tegen elkaar op in de Europa League. De wedstrijd belooft een spannende ontmoeting te worden tussen twee teams die in hun recente wedstrijden goede resultaten hebben geboekt. AZ wist onder andere Ajax met 2-0 te verslaan, terwijl AS Roma een overtuigende 3-1 overwinning op Genoa behaalde.

Hoe laat begint AZ - AS Roma?

De aftrap van de wedstrijd tussen AZ en AS Roma is om 18:45 uur. De Bosniër Irfan Peljto is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter bij het duel.

Op welke zender is AZ - AS Roma te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 2. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is de wedstrijd te zien via Ziggo Sport Free. Sinds januari 2025 kunnen niet-abonnees van Ziggo ook zonder account de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs streamen, op één uitzondering na.

Hoe staan AZ en AS Roma ervoor in de competitie?

AZ staat momenteel op de negentiende plaats in de competitie met acht punten uit zes wedstrijden en een doelsaldo van nul. AS Roma bevindt zich op de veertiende plaats met negen punten en een doelsaldo van drie. Beide teams zullen er alles aan doen om hun positie te verbeteren en een stap dichter bij de volgende ronde van de Europa League te komen.