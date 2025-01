Max Huiberts schenkt klare wijn over toekomst van Jordy Clasie bij AZ

Het lijkt een kwestie van tijd voordat zijn contract bij AZ gaat verlengen. Volgens Voetbal International verlopen de gesprekken tussen de Alkmaarders en de 33-jarige sterkhouder 'voorspoedig'.

Clasie gaf vorige maand al te kennen in gesprek te gaan met de clubleiding over een nieuw contract. Momenteel heeft de routinier een aflopend contract bij AZ met de optie voor nog een seizoen. "Maar onze gesprekken gaan over een langere tijd", laat technisch directeur Max Huiberts weten.

"Jordy is heel belangrijk voor AZ en kan fysiek nog lang mee, dus we hopen dat hij nog jarenlang bij ons blijft. Jordy zelf heeft inmiddels naar ons uitgesproken dat hij zijn toekomst bij AZ ziet. Stap één is genomen, stap twee is dat we er samen uit gaan komen", vervolgt Huiberts.

Clasie maakte in 2019 de overstap van Southampton naar Alkmaar en ontpopte zich toch een onmisbare kracht bij AZ. In de afgelopen seizoenen speelde de 33-jarige middenvelder 202 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor negen treffers en vijftien assists.

AZ wil meerdere contracten verlengen

Niet alleen Clasie kan een nieuw contract tegemoet zien bij AZ, ook Maxim Dekker en Zico Buurmeester hebben een nieuwe contractaanbieding gehad. "En zo zullen er de komende tijd meer gesprekken volgen met spelers die we langer willen vastleggen", stelt Huiberts.

