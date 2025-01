Martens vol bewondering over ‘speciale speler’ na PSV – AZ

Maarten Martens heeft na afloop van de wedstrijd tussen PSV en AZ (2-2) niets anders dan lof voor . De aanvaller nam kort na zijn invalbeurt de 1-2 voor zijn rekening. Zijn trainer ziet dat Meerdink altijd voor een doelpunt kan zorgen.

AZ speelde zaterdagavond een sterke wedstrijd op bezoek bij PSV. De Alkmaarders kwamen twee keer op voorsprong in het Philips Stadion en leken er met de zege vandoor te gaan, maar een late penalty van Luuk de Jong gooide roet in het eten. Een minuut na zijn invalbeurt was Meerdink direct belangrijk, door de bal van een meter of elf met een boogje achter Walter Benítez te koppen.

“Mexx Meerdink is een speciale speler”, begint Martens bij ESPN wanneer zijn spits ter sprake komt. “Dat weten we allemaal. Van speciale spelers kun je speciale dingen verwachten”, stelt de oefenmeester terwijl hij de goal van Meerdink terugkijkt.

Pascal Kamperman wil graag weten op welke manier Martens Meerdink speciaal vindt. “Dat hij gewoon op ieder moment en vanaf iedere plaats een goal kan maken”, komt de Belg met een duidelijk antwoord. “Hij heeft al in De Kuip gescoord en scoort nu hier. Dat is bijzonder en daar helpt hij het team fantastisch mee. We zijn heel blij met hem.”

