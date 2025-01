Bizarre beelden: Ion Nicolaescu loopt schokkende blessure op bij leegspuiten neusgat

heeft donderdagavond een schokkende blessure opgelopen in het TOTO KNVB Beker-duel van sc Heerenveen met Quick Boys (3-2 nederlaag). De spits uit Moldavië leek geblesseerd te raken nadat hij zijn neus leegspoot.

Aan het einde van de eerste helft van de verlenging was op televisie te zien hoe Nicolaescu zijn linkerneusgat leegspoot, door met zijn rechterwijsvinger druk te zetten op zijn rechterneusvleugel. Vervolgens gebeurde er iets bizars: het rechteroog van Nicolaescu zette meteen fors op.

Nicolaescu stond op dat moment nog niet lang op het veld, want hij was pas in de 73ste minuut als invaller binnen de lijnen gebracht door hoofdtrainer Robin van Persie. Hij bracht Heerenveen kort erna op voorsprong, maar door een benutte strafschop van Mike Zonneveld in de slotfase stond er na de reguliere speeltijd een 2-2 tussenstand op het scorebord.

Heerenveen kon Nicolaescu zodoende goed gebruiken in de verlenging, maar door het moment aan het einde van de eerste helft van de verlenging moest de aanvaller zich alweer laten vervangen. Quick Boys nam in de tweede helft van de verlenging uiteindelijk afstand van Heerenveen, door een doelpunt van Levi van Duijn.

Van Persie gaf vrijdag op een persconferentie aan dat Nicolaescu ‘wekenlang’ uit de roulatie is. Daardoor mist de aanvaller sowieso het thuisduel van de Friezen met Ajax van aanstaande zondag.

