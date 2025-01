Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op vrijdag 10 januari 2025 nemen Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen het tegen elkaar op in de Bundesliga. De wedstrijd belooft een spannende confrontatie te worden tussen twee topteams uit de Duitse competitie. Voor de Nederlandse voetbalfans die de wedstrijd willen volgen, hebben we alle informatie op een rij gezet.

Hoe laat begint Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen?

De aftrap van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen is om 20:30 uur. Sascha Stegemann is de scheidsrechter van dienst bij het duel.

Op welke zender is Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Viaplay. Viaplay heeft de uitzendrechten voor de Bundesliga in Nederland. Voor toegang tot de wedstrijd is een abonnement op de streamingdienst vereist. Bezoek de Viaplay-website of gebruik de Viaplay-app om de wedstrijd te bekijken.

Hoe staan Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen ervoor in de Bundesliga?

Artikel gaat verder onder video

Borussia Dortmund staat momenteel op de zesde plaats in de Bundesliga met 25 punten uit vijftien wedstrijden en een doelsaldo van zes. Hun recente vorm is wisselvallig met een overwinning, drie gelijke spelen en een nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. Bayer Leverkusen doet het beter en staat tweede met 32 punten en een doelsaldo van zestien. Zij zijn in uitstekende vorm met acht overwinningen op rij, waaronder een knappe 0-1 zege op Bayern München.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen beide teams waren vaak spannend. De meest recente wedstrijden eindigden tweemaal in een 1-1 gelijkspel. Borussia Dortmund zal hopen op een thuisoverwinning, terwijl Bayer Leverkusen hun sterke vorm wil voortzetten.