‘Woensdag duidelijkheid voor Ten Hag over mogelijke nieuwe baan’

Erik ten Hag zal woensdag duidelijkheid hebben rondom de mogelijke trainersvacature bij Borussia Dortmund. Volgens Patrick Berger van het Duitse Sky zal de toekomst van Nuri Sahin afhangen van het resultaat in de Champions League-wedstrijd tegen Bologna van dinsdagavond.

Borussia Dortmund is onder Sahin dramatisch begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. In de competitie werden de eerste drie duels sinds de jaarwisseling alle verloren, waardoor de druk op de Turkse trainer enorm is toegenomen. Dinsdagavond gaan de Duitsers in de Champions League op bezoek bij Bologna. Dat duel moet gewonnen worden om een goede kans te blijven maken op een plek in de top acht.

Wanneer de ploeg van Sahin ook in Noord-Italië onderuitgaat, zal dat het einde betekenen voor de 36-jarige oefenmeester, zo weet Berger. Een van zijn mogelijke opvolgers is Ten Hag. De voormalig trainer van Manchester United werd vorige week gesignaleerd bij een thuiswedstrijd van BVB en is volgens Sky een goede kanshebber voor de baan in West-Duitsland bij een ontslag van Sahin.

Na afloop van de nederlaag tegen Eintracht Frankfurt voerde directeur sport Lars Ricken de druk op Sahin al op. “Nuri zal tegen Bologna op de bank zitten. We weten natuurlijk allemaal, ook Nuri, dat we de duidelijke verwachting hebben dat we overwinningen gaan boeken en successen gaan behalen.” Mocht Sahin er dinsdagavond niet in slagen te winnen bij Bologna, lijkt het zeer aannemelijk dat hij woensdag op straat zal worden gezet, waarmee de weg voor Ten Hag open komt te liggen.

🚨⚫️🟡 #BVB - Job-Endspiel für Trainer Nuri Sahin (36/🇹🇷) am Dienstag in Bologna! Die Bosse beschäftigen sich im Hintergrund bereits mit möglichen Nachfolgern, falls Sahin in Italien erneut verliert.



Erik ten Hag (54/🇳🇱) bleibt, wie exklusiv berichtet, ein heißer Kandidat.… pic.twitter.com/mmD5oXe3UN — Patrick Berger (@berger_pj) January 18, 2025

