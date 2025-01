Dean Huijsen wordt beloond voor enorme ontwikkeling en komt in rijtje met Salah en Alexander-Arnold

maakt een stormachtige ontwikkeling door. Dat wordt nu ook specifiek erkend in Engeland: de centrale verdediger is een van de kanshebbers voor de titel Speler van de Maand december.

Huijsen werd op jonge leeftijd opgepikt door Juventus, waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. Vorig seizoen, in de topper tegen AC Milan op 22 oktober 2023, mocht de jonge Amsterdammer zijn debuut maken in de Serie A. In de tweede helft van 2023/24 vertrok Huijsen op huurbasis naar AS Roma, waarna hij naar Bournemouth verkaste. Juve ontving zo'n 15 miljoen euro voor de jongeling.

Artikel gaat verder onder video

Huijsen is, ondanks zijn 19-jarige leeftijd, gelijk basisspeler geworden bij Bournemouth. En bovendien doet hij dat met verve: met hem in de basis klommen The Cherries naar de zevende plek in de Premier League. Daarmee is Bournemouth dit seizoen een van de verrassingen in Engeland. In december scoorde Huijsen bovendien tweemaal: thuis tegen Tottenham Hotspur (1-0), en uit bij Manchester United (0-3). In de zes Premier League-duels van die maand met Huijsen kreeg Bournemouth slechts drie doelpunten tegen. De centrale verdediger is dus geboren in Amsterdam, maar kan ook voor Spanje uitkomen. Eerder speelde hij voor Nederlandse jeugdelftallen, maar zijn laatste wedstrijden zijn voor het Zuid-Europese land geweest. Eerder gaf Huijsen aan zich meer Spaans te voelen, waardoor de kans groot is dat hij voor een interlandcarrière met La Furia Roja gaat. Ook zou Real Madrid geïnteresseerd zijn in de handtekening van het grote talent.

Door zijn indrukwekkende prestaties is Huijsen nu kanshebber voor de geweldige eer van Speler van de Maand december op het Engelse hoogste niveau. De concurrentie is echter enorm: onder andere Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold (beiden Liverpool) en Cole Palmer (Chelsea) dingen mee. Ook Alexander Isak, Jacob Murphy (beiden Newcastle United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) en Antonee Robinson (Fulham) maken kans.

BREAKING: The nominees for the EA SPORTS Player of the Month for December have been revealed! 🏆



Who gets your vote? 👀 pic.twitter.com/9JDsOFUrZq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.