Feyenoord-fans ergeren zich aan ESPN-analist Danny Koevermans

Supporters van Feyenoord hebben zich zondag geërgerd aan Danny Koevermans. De analist van ESPN grossierde in clichés en wekte verbazing met zijn oordeel over een ‘penaltymoment’ in de eerste helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (1-2).

Feyenoord wilde een strafschop na 37 minuten spelen. Na een indraaiende hoekschop van Igor Paixão kopte Dávid Hancko richting doel, waarna doelman Michael Brouwer redding bracht. Giménez deed een poging de bal binnen te werken in de rebound, maar hij werd vastgehouden door Paxten Aaronson. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf geen strafschop en ook videoscheidsrechter Allard Lindhout greep niet in. Het shirt van Giménez vormde het bewijs van het vasthouden, want dat was duidelijk gescheurd.

In de pauze vroeg presentatrice Aletha Leidelmeijer wat Koevermans van het moment vond. “Ja, wat vind ik ervan?”, antwoordde de analist. “Ik kan me wel weer voorstellen dat Nijhuis dit door laat gaan. Het shirt is inderdaad kapot, wat aangeeft dat er inderdaad aan het shirt getrokken is. Als je het beeld stilzet, had de VAR op de lijn kunnen komen om te zeggen: ‘Ga maar eens kijken.’” Over de penalty die Feyenoord kreeg in de tweede helft, na een handsbal van Souffian El Karouani, zei Koevermans: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het vreselijke strafschoppen vind, als liefhebber van het spelletje.”

Open deuren over Giménez

Die penalty werd benut door Giménez. Bij de bespreking van dat doelpunt trapte Koevermans de nodige open deuren in. “Over een half jaar weet niemand nog hoe het doelpunt viel, maar staat er wel weer een streepje achter zijn naam. Zo is het wel. Vandaag heeft hij er niks aan, maar het is weer een extra doelpuntje op zijn cv als zijn carrière voorbij is. Maar voor hem was het beter geweest als hij niet had gescoord en Feyenoord had gewonnen. Zo werkt het natuurlijk ook.”

