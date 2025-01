Farioli in gesprek met AS Roma, PSV ontsnapt in Belgrado - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Francesco Farioli, de huidige trainer van Ajax, heeft gesprekken gevoerd met AS Roma over een mogelijke overstap aan het einde van het seizoen. Ondertussen heeft PSV in de Champions League een spannende wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado met 2-3 gewonnen, ondanks een rode kaart voor Ryan Flamingo. Verder is Youri Regeer in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden, en is er interesse van Olympique Marseille in Feyenoord-spits Santiago Giménez.

© Imago

Razendsnel vertrek bij Ajax aanstaande: Farioli sprak in winterstop met Italiaanse topclub

Artikel gaat verder onder video

Francesco Farioli kan Ajax komende zomer alweer verlaten. De Italiaanse oefenmeester is een van de voornaamste kandidaten om Claudio Ranieri aan het einde van het seizoen op te volgen bij AS Roma. De trainer van Ajax heeft rond de feestdagen zelfs al gesproken met de Romeinen. Lees hier meer over de mogelijke overstap van Farioli.

© Imago

Tiental PSV overleeft hectische slotfase en staat met anderhalf been in tussenronde Champions League

PSV is in Belgrado door het oog van de naald gekropen op weg naar het behalen van de volgende horde in de Champions League. De Eindhovenaren stonden met 0-3 voor en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar na de rode kaart van Ryan Flamingo kantelde het spelbeeld compleet. Toch wisten de mannen van Peter Bosz de overwinning uit het vuur te slepen: 2-3. Lees hier meer over de spannende wedstrijd van PSV.

© Imago

Ajax-doelwit traint niet meer mee bij huidige club, is in Amsterdam om transfer af te ronden

Youri Regeer traint dinsdag al niet meer mee bij FC Twente. De middenvelder annex rechtsback is in Amsterdam om de laatste details voor zijn transfer naar Ajax af te handelen. De Amsterdammers moeten Regeer dinsdag nog vastleggen. Lees hier meer over de transfer van Youri Regeer.

© Imago

'Meer getouwtrek om Giménez: Franse topclub laat oog vallen op Feyenoord-spits'

In navolging van AC Milan hoopt ook Olympique Marseille zich binnenkort te kunnen versterken met Santiago Giménez. De spits van Feyenoord moet Elye Wahi vervangen, die een halfjaar na zijn komst alweer lijkt te vertrekken uit Zuid-Frankrijk. Lees hier meer over de interesse in Giménez.

© Feyenoord ONE

Priske slikt grote tegenvaller: vier middenvelders ontbreken tegen Bayern München