Farioli onder druk bij Ajax, Feyenoord zonder fans naar Lille - FCUpdate Recap

Bij Ajax is de druk op trainer Francesco Farioli toegenomen. De Italiaanse oefenmeester ligt onder vuur vanwege het spel van zijn team en de spanningen met de directie over het transferbeleid. Ondertussen heeft Feyenoord te horen gekregen dat het zonder supporters naar Lille moet afreizen voor hun Champions League-wedstrijd. De Franse autoriteiten hebben besloten geen Feyenoord-fans toe te laten vanwege eerdere incidenten.

'Snelle breuk' tussen Ajax en Farioli niet uitgesloten: 'Explosiegevaar'

Het Algemeen Dagblad sluit niet uit dat trainer Francesco Farioli zijn contract bij Ajax niet zal gaan uitdienen. De Italiaanse oefenmeester ligt met zijn club op koers voor kwalificatie voor de Champions League, maar oogst tonnen aan kritiek over het vertoonde spel. Daar komt bij dat Farioli helemaal niet tevreden is met het transferbeleid van technisch directeur Alex Kroes, waardoor een 'snelle breuk' op de loer ligt. Lees hier het volledige artikel.

Feyenoord krijgt nul op rekest en reist zonder supporters naar Lille

Feyenoord is het niet eens met het besluit van de Franse autoriteiten dat het geen supporters mee mag nemen naar het Champions League-duel met Lille OSC. Supportersvereniging De Feijenoorder stapt naar de rechter en wordt daarbij gesteund door de Rotterdamse club. Lees hier meer over de situatie.

‘Farioli klopt nogmaals aan bij Kroes, Ajax met schaamrood op de kaken om de tafel’

Francesco Farioli heeft bij de Ajax-leiding nogmaals aangedrongen op nieuwe aanvallende impulsen. Een linksbuiten staat al tijden bovenaan het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar technisch directeur heeft nog altijd niet aan de wens van Farioli kunnen voldoen. Lees hier het volledige artikel.

Ajax wil speler die afgelopen zomer vertrok nu alweer terughalen naar Amsterdam

Carlos Forbs maakte afgelopen zomer laat in de transferwindow op huurbasis de overstap van Ajax naar Wolverhampton Wanderers, maar keert mogelijk deze week alweer terug in Amsterdam. De rappe Portugees moet Francesco Farioli meer opties geven op de linksbuitenpositie. Lees hier het volledige artikel.

