Basisspeler van FC Barcelona moet wekenlang toekijken, grote transfer mogelijk van de baan

FC Barcelona rekende zondagavond in de finale van de Supercopa overtuigend af met Real Madrid, maar er was niet enkel goed nieuws voor de Catalanen. Iñigo Martínez moest zich al in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. De verdediger heeft een hamstringblessure opgelopen en staat daardoor meerdere weken aan de kant. Het uitvallen van Martínez heeft mogelijk gevolgen voor , die sinds een paar dagen nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overgang naar Juventus.

FC Barcelona nam Martínez na het seizoen 2022/23 transfervrij over van Athletic Club. Waar de linksbenige verdediger bij zijn vorige club onomstreden was, kon hij onder trainer Xavi Hernández zeker niet elke week rekenen op een basisplaats. Hij kwam, ook mede door blessureleed, tijdens zijn eerste seizoen bij FC Barcelona tot ‘slechts’ 25 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller al op 27 duels, waarin hij tweemaal scoorde en evenveel assists leverde. Dat Martínez onder Hans-Dieter Flick, de opvolger van Xavi, zoveel speelt, kan niet helemaal los worden gezien van de situatie van Araújo.

De Uruguayaan was de voorbije jaren een belangrijke kracht bij FC Barcelona, maar stond in de eerste seizoenshelft langdurig aan de kant met een blessure. Hij maakte begin deze maand in de bekerwedstrijd tegen Barbastro pas zijn eerste minuten van dit seizoen. Araújo begon in de halve finale van de Supercopa tegen Athletic Club weer op de bank, evenals in de eindstrijd tegen Real Madrid. In de aanloop naar de Clásico kwam het nieuws naar buiten dat Araújo niet onwelwillend staat tegenover een vertrek. Juventus wordt genoemd als nieuwe bestemming en heeft naar verluidt zelfs al een bod ingediend, maar dat kwam niet in de buurt van het bedrag dat FC Barcelona zou verlangen.

Flick lijkt nu echter een beroep op Araújo te moeten gaan doen. Martínez moest zich zondagavond tegen Real Madrid al na 28 minuten laten vervangen en volgens Spaanse media zal hij mogelijk vijf weken geblesseerd moeten toekijken. Araújo was zijn vervanger en is de aangewezen persoon om de komende weken Martínez zijn plek in het centrum van de verdediging in te nemen. Daardoor gaat er mogelijk een streep door een transfer naar Juventus. “De speler onderhandelde deze transferwindow over zijn transfer naar Juventus, maar de blessure van Iñigo kan zijn verkoop tegenhouden”, zo schrijft Sport. Flick heeft met Pau Cubarsí, Eric García en Andreas Christensen nog drie centrale verdedigers tot zijn beschikking, maar laatstgenoemde is al maanden niet inzetbaar en heeft nog altijd geen groen licht gekregen van de medische staf.

