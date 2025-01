Frenkie de Jong scoort voor FC Barcelona, dat met hele grote cijfers wint van Valencia

FC Barcelona heeft zondagavond op zeer overtuigende wijze afgerekend met Valencia. Na vijf doelpunten in de eerste helft was het de vraag of de Catalanen na de rust een monsterscore konden neerzetten, maar Valencia kwam er met een 7-1 nederlaag nog genadig vanaf.

Hans-Dieter Flick had voorafgaand aan het duel eindelijk weer een keer goed nieuws voor De Jong. De Nederlander verscheen voor het eerst sinds 10 november jongstleden aan de aftrap van een competitiewedstrijd van FC Barcelona. Hij liet zich direct gelden. De loopactie van De Jong was slim, het balletje van Lamine Yamal leep, de controle van De Jong goed en het afwerken uitstekend. Daarmee opende de middenvelder na nog geen drie minuten de score: 1-0. Het bleek het startsein voor een Catalaanse storm die pas na 45 minuten zou gaan liggen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

𝐉𝐚𝐚𝐚𝐚, Frenkie de Jong! 🇳🇱🦁

De Nederlander start in de basis en schiet Barcelona direct op voorsprong tegen Valencia: 1-0! 💥#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2025

Grote achterstand op Real Madrid

Artikel gaat verder onder video

FC Barcelona had in de competitie nog wel het een en ander recht te zetten. De Catalanen legden onlangs weliswaar beslag op de eindzege van de Supercopa en verzekerden zich eerder deze week van een startbewijs voor de achtste finales van de Champions League, maar de resultaten in eigen land zijn teleurstellend. De voorgaande acht duels leverden slechts zes punten op, waardoor de achterstand op koploper Real Madrid inmiddels is opgelopen tot zeven punten. Tegen Valencia speelde FC Barcelona toch weer een van z’n beste wedstrijden van dit seizoen, al hield de defensieve organisatie van de bezoekers echt niet over.

LEES OOK: Walgelijke opmerking: Sierd de Vos toont zich van lelijke kant tijdens FC Barcelona - Valencia

De gastheer profiteerde optimaal en had binnen 25 minuten een 4-0 voorsprong te pakken. Na de openingstreffer was het de beurt aan achtereenvolgens Ferran Torres, Raphinha en Fermín Lopez. Laatstgenoemde maakte er vlak voor de rust met zijn tweede van de avond nog 5-0 van, nadat Raphinha de lat had geraakt. Valencia leek in de tussentijd nog wel wat terug te doen, maar een strafschop werd teruggedraaid omdat Gaya vlak daarvoor een overtreding had gemaakt op Jules Koundé. Geen kans op een eretreffer dus voor Valencia, dat een zwaar seizoen meemaakt en serieus moet vrezen voor degradatie naar de Segunda División.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Barça is niet te stoppen.. 🤯

De ploeg van Frenkie de Jong maakt voor rust ook nog nummer 5 en die komt opnieuw op naam van Fermín López 🔥#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2025

Valencia scoort, gek genoeg

Na de rust was het vooral de vraag of FC Barcelona nog honger had naar meer doelpunten. Die was er wel, maar de eerste treffer na de rust viel toch echt aan de andere kant. Hugo Duro, die eerder dit seizoen ook al trefzeker was tegen FC Barcelona, ontsnapte aan de aandacht van zijn tegenstanders en schoot bij de eerste paal binnen. Daarmee was de eer toch gered. Flick besloot vervolgens een aantal verse krachten binnen de lijnen te brengen. Zo maakte onder meer Robert Lewandowski zijn opwachting. De Pool stond na negentien duels op zestien treffers en het moest toch gek lopen wilde hij zijn aantal zondagavond niet opschroeven.

En inderdaad, Lewandowski had maar een paar minuten nodig om zijn zeventiende van het seizoen te maken. De goalgetter kreeg de bal mee van Fermín en schoot vervolgens knap diagonaal raak: 6-1. De focus was bij FC Barcelona desondanks verdwenen in de tweede helft. Valencia leek daarvan nog een keer te profiteren, maar de tweede treffer van de bezoekers werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant trilde het net nog wel een keer en hierdoor kon de arbitrage géén streep zetten. Een harde knal van Ferran belandde via tegenstander César Tárrega achter doelman Giorgi Mamardasjvili, die met zijn gedachten langzaam maar zeker bij Liverpool zal zitten. De sluitpost maakt na dit seizoen de overstap naar de werkgever van Arne Slot, maar zal eerst nog heel wat ballen moeten tegenhouden om degradatie met Valencia te voorkomen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke beelden van Frenkie de Jong na Supercup-winst gaan viraal

Opvallende beelden van Frenkie de Jong, vlak na de eclatante 2-5 zege van FC Barcelona op Real Madrid.