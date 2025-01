FC Groningen definitief verlost van miskoop van 2 miljoen euro: 'Deal in afrondende fase'

FC Groningen gaat deze winter definitief afscheid nemen van , zo bevestigt algemeen directeur Frank van Mosselveld tegenover Voetbal International. De nog altijd maar 22-jarige Zweedse aanvaller werd drieënhalf jaar geleden een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis van De Trots van het Noorden, maar wist zijn transfersom nooit waar te maken.

Groningen betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van twee miljoen euro om Abraham over te nemen van AIK, nadat hij daarvoor al een half seizoen op huurbasis in de Euroborg had gespeeld. Toenmalig technisch directeur Mark-Jan Fledderus was in de wolken met de komst van Abraham, die in eerste instantie niet haalbaar werd geacht. Slechts drie spelers kostten de Noorderlingen in het verleden een hoger bedrag dan Abraham: Marcus Berg (4 miljoen euro), Oluwafemi Ajilore (3,3 miljoen euro) en Nicklas Pedersen (2,2 miljoen euro).

Abraham zou uiteindelijk tot exact 60 officiële wedstrijden in het groen en wit, maar daarin slechts drie keer tot scoren komen. Sinds maart 2024 was de aanvaller alweer actief in Zweden, waar hij gehuurd werd door IFK Göteborg. Namens die club was Abraham in het voorbije jaar betrokken bij tien doelpunten (zeven goals, drie assists) in 21 wedstrijden.

Göteborg zou Abraham, die in Groningen nog vastligt tot medio 2026, dan ook graag definitief hebben overgenomen, maar vist achter het net. Hammarby IF, dat in het voorbije seizoen op de tweede plaats eindigde achter Malmö FF, gaat de aanvaller namelijk overnemen. Volgens Zweedse media beperkt FC Groningen het verlies omdat Hammarby een transfersom van zo'n 1,3 miljoen euro voor Abraham gaat overmaken. Van Mosselveld laat tegenover VI weten dat de deal 'in de afrondende fase zit'.

