FC Groningen zet streep door komst rechtsback: 'Nu niet mee bezig'

FC Groningen is op dit moment niet bezig met het aantrekken van rechtsback Tyrique Mercera (21) van SC Cambuur, zegt directeur Frank van Mosselveld in gesprek met RTV Noord. De nummer veertien van de Eredivisie heeft 'in een eerder stadium' wel geïnformeerd naar de international van Curaçao, maar Mercera heeft zijn contract in Leeuwarden onlangs verlengd en is daardoor geen optie voor FC Groningen. De bestuurder gaat ook in op de toekomst van de teruggekeerde .

Leandro Bacuna was in de eerste seizoenshelft de eerste keus op de rechtsbackpositie voor FC Groningen-trainer Dick Lukkien, maar de aanvoerder stak niet onder stoelen of banken dat hij liever op het middenveld staat. Lukkien lijkt inmiddels aan die wens tegemoet te willen komen en zijn captain als rechtshalf of zelfs rechtsbuiten op te willen stellen: "We hebben dat in de beker tegen AZ voor het eerst gedaan en dat is me goed bevallen", wordt de trainer geciteerd door het Dagblad van het Noorden. "Ik vind dat we wat meer power nodig hebben voorin. Dat kan Bacuna leveren", aldus Lukkien.

Door de positiewisseling van Bacuna wordt de spoeling rechts achterin een stukje dunner bij FC Groningen. Van Mosselveld bevestigt dat de komst van een extra rechtsback daardoor 'prioriteit' heeft voor FC Groningen. De algemeen directeur, die deze winter ook verantwoordelijk is voor het transferbeleid, stelt desgevraagd dat Merquera op dit moment niet in beeld is. "Nee, daar zijn we nu niet mee bezig. We hebben in een eerder stadium naar hem geïnformeerd en toen heeft hij verlengd bij SC Cambuur. Daar zitten nu ook andere clubs achteraan." Bovendien zijn de financiële mogelijkheden bij FC Groningen beperkt: "Wij zijn op dit moment niet in staat om transfersommen te betalen, tenzij het transfervrij of huur is, zoals met Mats Seuntjens", verwijst Van Mosselveld naar de eerste aanwinst die Lukkien deze winter mocht begroeten. De club is wel met een andere rechtsback bezig, maar Van Mosselveld wil niet prijsgeven om wie het gaat: "Een transfer kan daarmee in gevaar komen en je brengt wellicht de speler in een moeilijke positie. Ik ben daar terughoudend in."

'Wat Kevin van Veen in Schotland heeft meegemaakt, dat gun je helemaal niemand'

Van Mosselveld gaat ook in op de toekomst van Kevin van Veen. De 33-jarige aanvaller werd in de eerste seizoenshelft verhuurd aan het Schotse St. Mirren, maar kwam in oktober negatief in het nieuws toen Schotse media meldden dat hij voor de rechter moet verschijnen op verdenking van mishandeling van zijn (ex-)partner, feiten die Van Veen zelf ontkent. De huurovereenkomst werd daardoor ontbonden, waarna de spits per 1 januari officieel terug is in Groningen. "Wij willen en moeten hem allereerst als mens helpen", zegt Van Mosselveld over de Brabander die nog tot medio 2026 vastligt in de Euroborg. "Dat staat nog even los van het sportieve en de FC. Wat hij daar in Schotland heeft meegemaakt de afgelopen maanden en hoe hij is weggezet, dat gun je helemaal niemand. Pas daarna komt het sportieve, waarbij het logisch is dat hij geen rol meer gaat spelen bij de A-selectie." Mocht het niet lukken om Van Veen opnieuw te verhuren of zelfs te verkopen, dan is het niet uitgesloten dat zijn contract in overleg wordt ontbonden: "Uiteindelijk kan dat een uitkomst zijn van een gesprek. Dat hebben we in de zomer al naar elkaar toe uitgesproken, maar daar kwamen we toen niet uit en hij vertrok naar Schotland. Het zou logisch zijn dat die gesprekken weer dezelfde gedachtegang hebben als in de zomer", aldus Van Mosselveld.

