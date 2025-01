'FC Twente kan overbodige speler slijten in Eredivisie'

Sparta Rotterdam hoopt deze transferperiode over te nemen van FC Twente, dat meldt de doorgaans betrouwbare Mounir Boualin van SoccerNews. De huidige nummer zestien is naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen om uit de degradatiezorgen te komen.

Sparta heeft na negentien Eredivisieduels slechts veertien punten verzameld en wist onder leiding van Steijn, die op 2 november werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk, nog niet te winnen. Bovendien scoorden de Spangenaren slechts zestien keer, waardoor het hard op zoek is naar doelpunten.

SoccerNews weet te melden dat daarbij het oog is gevallen op Van Bergen. Het is niet bekend of Sparta de buitenspeler van FC Twente willen huren of definitief gaan overnemen. De Tukkers namen de 25-jarige buitenspeler in 2023 voor zo'n één miljoen euro over van het Franse Stade Reims. In Enschede weet Van Bergen echter allerminst te imponeren. In 46 wedstrijden voor FC Twente wist de aanvaller niet tot scoren te komen en gaf hij slechts één assist.

De clubs zijn nu in onderhandelingen over Van Bergen en hopen er op korte termijn uit te komen. In Enschede is de situatie van de rechtspoot uitzichtloos geworden na de komst van Naci Ünüvar. Van Bergen begon het seizoen nog wel als basisspeler, maar vanwege zijn gebrek aan rendement belandde hij al snel weer op de bank. Tegen Willem II mocht de aanvaller het doen met een korte invalbeurt, terwijl hij tegen NAC Breda geen speeltijd kreeg.

Mocht Van Bergen naar Sparta gaan, dan komt hij daar zijn oud-ploeggenoot Carel Eiting tegen. De 26-jarige middenvelder maakte vorige week al op huurbasis de overstap naar de ploeg van trainer Maurice Steijn.

Laatste treffer van Van Bergen

Enigszins is het opmerkelijk te noemen dat Sparta in de jacht op doelpunten is uitgekomen bij Van Bergen. De buitenspeler maakte zijn laatste treffer op 4 april 2021, namens sc Heerenveen tegen Ajax. Zo ging Van Bergen in de uitwedstrijd van FC Twente tegen PSV (17 maart 2024) en in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1 december 2024) een-op-een met de keeper, maar beide keren faalde de buitenspeler.

