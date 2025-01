FC Utrecht komt met de schrik vrij: schitterende vrije trap voorkomt nederlaag

Met een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Heracles heeft FC Utrecht geen goede zaken gedaan in het verstevigen van de derde plaats. Lang zag het er echter naar uit dat de Domstedelingen zonder punten huiswaarts zouden keren. In een matig duel leek een treffer van Thomas Bruns genoeg voor een Almelose overwinning, maar in de extra tijd schoot Souffian El Karouani met een geweldige vrije trap alsnog de gelijkmaker binnen.

De eerste wedstrijd van een ingekorte Eredivisie-speelronde was een voorproefje op een kwartfinale van de KNVB-beker: een ontmoeting tussen FC Utrecht en Heracles. De Domstedelingen boekten de afgelopen weken goede resultaten tegen zowel Feyenoord (1-2 winst) als AZ (0-0 gelijkspel) en willen de druk op de top van de competitie hoog houden. Heracles pakte vorige week belangrijke punten tegen Almere City in het gevecht aan de andere kant van de ranglijst. Een aderlating voor de ploeg van Erwin van de Looi was het ontbreken van aanvoerder Brian de Keersmaecker, waar Ron Jans kon beschikken over dezelfde basiself als vorige week.

Winteraanwinst Miliano Jonathans mocht het zodoende opnieuw vanaf de aftrap proberen. In de openingsfase ging veel via de jonge vleugelspeler, maar hij was nog maar weinig gelukkig in zijn acties. In de openingsfase hadden de bezoekers veel balbezit, maar konden ze dat tegen de stugge Heraclieden nauwelijks omzetten in kansen. Sébastien Haller was met een poging achter het standbeen langs eenmaal dichtbij, maar Fabian de Keijzer voorkwam een vroege voorsprong voor zijn oude jeugdliefde. Na een kwartier staren tegen tien zwart-witte ruggen zag de 24-jarige doelman zijn team voor de eerste keer ten aanval trekken, wat gelijk het nodige gevaar opleverde. Thomas Bruns kopte een voorzet van Ivan Mesik goed naar de grond, maar zijn inzet spatte tegen de paal uiteen.

Vervolgens bleven de kansen voor de thuisploeg komen. Na een fout van Siebe Horemans nam Mario Engels de bal handig mee, maar schoot hij rakelings naast. Even later kwam de Duitser opnieuw gevaarlijk het strafschopgebied binnen, maar in duel met een verdediger prikte hij een scherpe voorzet over het doel. Heracles was inmiddels van countervoetbal langzaam overgegaan op vrij direct combinatiespel. De Almeloërs vonden de ruimtes tussen de linies van de opponent relatief eenvoudig, terwijl met de nodige duelkracht verscheidene fouten hersteld werden. FC Utrecht liet zich in deze fase ook niet onbetuigd, met een goede schotkans van Yoann Cathline.

Toen de Fransman voor de tweede maal uithaalde, hadden de bezoekers de teugels weer in handen. Een gebrek aan nauwkeurigheid zorgde er echter voor dat Utrecht hier niet zijn voordeel mee kon doen. Zo deed Zidane Iqbal zijn naamgenoot geen eer aan met twee mislukte pogingen, terwijl Paxton Aaronson in kansrijke positie verzuimde uit te halen. Toen de middenvelder even later wel een schot loste leek deze door een Almelose arm geblokt te worden, maar een penalty bleef uit. Zodoende stond er bij rust een brilstand op het bord, wat in de tweede helft leidde tot twee ploegen die geen risico’s durfden te nemen. Het was wachten op iemand die met een individuele actie het duel open kon breken.

Duel komt in de tweede helft los

Uiteindelijk kwam die actie van Jannes Wieckhoff. De Almelose rechtsback snelde Cathline en El Karouani voorbij en leverde een scherpe voorzet af, welke Thomas Bruns promoveerde tot doelpunt. Met een driedubbele wissel probeerde Ron Jans vervolgens snel nieuwe energie in de ploeg te brengen, maar de wijzigingen brachten niet het gewenste resultaat. Pas in minuut 78 noteerde zijn elftal namelijk zijn eerste grote kans, al leek de inzet van El Karouani meer als voorzet bedoeld. Zonder duidelijk strijdplan en met een gebrekkige nauwkeurigheid was er voor de nummer drie simpelweg geen doorkomen aan. Bijna leek het gevaarlijkere Heracles zelfs nog op 2-0 te komen, maar Mario Engels verzuimde de bal over de keeper te liften. Dit kwam de aanvaller duur te staan, want in de ultieme slotfase schonk El Karouani zijn ploeg met een prachtige vrije trap alsnog de gelijkmaker.

