Feyenoord hakt knoop door over Priske, Ajax zakt door het ijs in Letland - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord kwam daags na de sensationele zege op Bayern München dan tóch met het verlossende woord: Brian Priske blijft aan als hoofdtrainer. Ajax blameerde zich 's avonds in de Europa League op bezoek bij het Letse RFS, terwijl FC Twente en AZ juist wél wisten te imponeren met zeges op Malmö FF en AS Roma.

© Imago/Realtimes

Te Kloese doorbreekt stilzwijgen over Priske en komt met duidelijk statement

Dennis te Kloese komt donderdagavond met het verlossende woord: Brian Priske mag ondanks aanhoudende geruchten over een ontslag tóch aanblijven: "Hoewel ik er geen gewoonte van wil maken om te reageren op verhalen en geruchten, wil ik graag bevestigen dat Brian de hoofdtrainer is van Feyenoord." Lees hier de hele verklaring van de algemeen directeur.

© Imago

Ajax blameert zich en gaat ten onder op knollenveld in Letland

Ajax heeft donderdagavond verloren van RFS. In de zevende wedstrijd in de competitiefase van de Europa League verloor Ajax in Letland met 1-0. Ajax speelde een draak van een wedstrijd op een slecht veld en wist nauwelijks kansen te creëren. Lees hier meer over de blamage van Ajax.

© Imago

Brian Priske wilde bij Feyenoord per direct breken met clubicoon

De sfeer in de technische staf van Feyenoord is om te snijden. Brian Priske wilde per direct breken met John de Wolf, maar dat was onbespreekbaar voor de clubleiding. Lees hier meer over de spanningen binnen Feyenoord.

© Imago

AZ dankt invaller Parrott tegen AS Roma en zet enorme stap richting tussenronde

AZ boekt in eigen huis een knappe zege op AS Roma, dat dankzij een treffer van invaller Troy Parrott met 1-0 aan de kant wordt gezet. Lees hier meer over de knappe Europese zege van de Alkmaarders

© Imago