Opstelling Feyenoord: Priske houdt Hancko, Stengs en Paixão op de bank tegen Rijnsburgse Boys

Feyenoord-trainer Brian Priske voert vijf wijzigingen door in zijn basisformatie voor het uitduel met Rijnsburgse Boys in de achtste finales van de KNVB Beker. Onder meer Calvin Stengs en Dávid Hancko nemen plaats op de bank, voorin mag Ibrahim Osman zich weer eens vanaf de aftrap laten zien.

Priske kan in het bekerduel niet beschikken over middenvelders Quinten Timber en In-beom Hwang, die beiden nog niet voldoende hersteld zijn om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Waar de Deen zondag tegen FC Utrecht (1-2 verlies) nog voor het trio Ramiz Zerrouki - Antoni Milambo - Calvin Stengs koos, voert hij tegen Rijnsburgse Boys één wijziging door. Stengs blijft aan de kant en wordt vervangen door Gjivai Zechiël.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Priske neemt Rijnsburgse Boys héél serieus: lang verwachte rentree in bekerwedstrijd 'geen optie'

Achterin behoudt Justin Bijlow zijn basisplaats onder de lat. Rechtsback Givairo Read wordt in de verdediging eveneens gehandhaafd door Priske, maar Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno verdwijnen uit het elftal om plaats te maken voor respectievelijk Thomas Beelen, Facundo González en Gijs Smal. Voorin zien we één wijziging: Igor Paixão verdwijnt uit het elftal ten koste van Ibrahim Osman. Op de rechterflank behoudt Anis Hadj Moussa zijn basisplaats, net als Santiago Giménez in de punt van de aanval.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, Gonzalez, Smal; Zerrouki, Milambo, Zechiël; Hadj Moussa, Giménez, Osman

Wat verwacht jij van de bekerwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord? Laden... 19.3% Winst Rijnsburgse Boys 80.7% Winst Feyenoord 425 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gernot Trauner kan Feyenoord in januari op huurbasis verlaten'

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner wordt gelinkt aan een vertrek uit Rotterdam.