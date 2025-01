Feyenoord met slechts drie middenvelders naar Lille, meer duidelijkheid over blessure Stengs

Feyenoord heeft de selectie voor het uitduel met Lille OSC bekendgemaakt. Voor Brian Priske geldt ook in Frankrijk dat hij een flinke puzzel mag gaan leggen, aangezien er slechts drie middenvelders meereizen met de selectie. is de komende weken uit roulatie nadat hij een blessure opliep tegen Bayern München.

Feyenoord kende afgelopen week de nodige personele problemen. Voor de thuiswedstrijd tegen Bayern München (3-0) zaten er met Stengs en Antoni Milambo slechts twee volledig fitte middenvelders in de selectie. Ook Chris-Kévin Nadje behoorde tot de wedstrijdselectie, maar was niet fit genoeg om te starten. Daarom speelde verdediger Thomas Beelen uit noodzaak als controleur.

Ook deze week zal het voor Priske een flinke puzzel worden om zijn middenveld in te vullen. Zo raakte Stengs geblesseerd tegen de Duitse koploper, waardoor hij de komende weken moet toekijken, zo schrijft Feyenoord op de clubwebsite. Ook Nadje is niet fit genoeg om mee te gaan naar Frankrijk. Datzelfde geldt ook voor Ramiz Zerrouki, die ook meerdere weken moet toekijken met een onderbeenblessure.

Toch is er ook goed nieuws op het middenveld bij Feyenoord, aangezien zowel In-beom Hwang als Gjivai Zechiël terugkeren in de wedstrijdselectie. Het is nog niet duidelijk of zij ook de hele wedstrijd kunnen spelen in Lille, of dat Priske weer beroep zal moeten doen op Beelen op het middenveld.

