De Kuip zingt vernederend liedje richting Bayern München

De 3-0 winst van Feyenoord op Bayern München maakt behoorlijk wat los bij de fans van de Rotterdammers. Na een bloedstollend duel met de Duitse topclub, waarin Feyenoord met hangen en wurgen overeind bleef, richtte Het Legioen zich met een ludiek lied tot de Duitse fans.

Feyenoord beleefde een krankzinnige eerste helft en ging met een 2-0 tussenstand aan de thee. Santiago Giménez bracht de Rotterdammers, die nauwelijks over de middellijn kwamen, in extase. Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde, maar hield Justin Bijlow de club overeind. In de slotfase besliste Ayase Ueda de wedstrijd met de 3-0.

Opvallend lied galmt door De Kuip

Direct na de beslissende treffer barstte het feest los in De Kuip. “Auf Wiedersehen (Tot ziens, red.), Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen”, klonk er luidkeels door het stadion van Feyenoord en was gericht aan de supporters van Bayern München.

Ook na de wedstrijd werd er gezongen door de Feyenoord-fans. Onder meer ‘Nobody Said It Was Easy’ galmde door De Kuip. Dit bekende Feyenoord-lied, dat voorafgaand aan het duel werd gedraaid, zorgde na de wedstrijd opnieuw voor kippenvel.

