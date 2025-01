Politie arresteert derde verdachte voor aanslag op spelersbus Feyenoord

De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de aanslag op de spelersbus van Feyenoord. Dat meldt Rijnmond. Het betreft een 48-jarige man uit Maarn, een dorp op zo'n 25 kilometer van Utrecht. Eerder al arresteerde de politie een 19-jarige en 26-jarige man uit Utrecht voor betrokkenheid bij de aanslag.

Feyenoord Onder 14 speelde halverwege november een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van FC Utrecht toen er een explosief in de bus werd gegooid. Ten tijde van de aanslag zaten er geen spelers in de bus, wel zat de buschauffeur erin. Hij bleef ongedeerd. De bus raakte door de aanslag zwaar beschadigd. Er zijn veel ruiten gesneuveld en verder rijden was onmogelijk.

Schrik bij Feyenoord was groot

De clubleiding van Feyenoord heeft na het incident direct contact gezocht met de slachtoffers. Daarbij is er ook hulp aangeboden bij het verwerken van de schokkende gebeurtenis. Wel is Feyenoord blij dat iedereen verder ongedeerd is gebleven. "Maar dit had heel anders kunnen aflopen", aldus de Rotterdammers.

