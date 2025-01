Van der Gijp adviseert Feyenoord: 'Ik zou hem elke drie maanden even bellen'

René van der Gijp adviseert Feyenoord om 'elke drie maanden' een belletje richting Hans Kraay junior te plegen. De ESPN-presentator en analist is uitstekend op de hoogte van de uitblinkers in de Keuken Kampioen Divisie, een competitie die door de Eredivisie stelselmatig over het hoofd wordt gezien, zo stelt Rob Jansen in gesprek met Van der Gijp en Michel van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Jansen hield de afgelopen dagen in de gaten waar de Eredivisieclubs hun winterse aanwinsten vandaan halen en stelt: "Die komen van clubs, dan denk ik: Wat is er bij jullie academy te doen, man? En in de Keuken Kampioen Divisie zit niemand meer, iedereen in die competitie kan niet voetballen. Schijnbaar niet, want er wordt niemand meer geselecteerd.", zegt de zaakwaarnemer schertsend.

Van der Gijp haakt in: "Als ik bijvoorbeeld een topclub zou zijn als Feyenoord, zou ik elke drie maanden even met Hans Kraay junior bellen. Die zit de hele dag naar die Keuken Kampioen Divisie te kijken, die heeft bij ons aan tafel vijf keer gezegd: Jongens, Micky van de Ven, waarom wil niemand die?. En toen wílde Feyenoord hem, maar toen was hij net mondeling akkoord gegaan met VfL Wolsburg." Van de Ven werd in 2021 voor 8,5 miljoen euro door de Bundesligaclub weggeplukt bij FC Volendam en maakte twee jaar later voor maar liefst 40 miljoen de overstap naar Tottenham Hotspur.

Van de Ven is bovendien niet de enige Oranje-international die vroegtijdig door Kraay junior is opgemerkt, zo stipt Van der Gijp aan: "Hij heeft het over meerdere spelers uit die competitie gehad. Volgens mij had hij het ook over Joey Veerman, toen die bij FC Volendam speelde. Hans volgt het gewoon heel erg en ziet toch wel of iemand er net iets bovenuit steekt. Maar wat Rob zegt, het lijkt wel of mensen daar helemaal niet meer naar kijken." Jansen weet wel waarom: "Ze zitten met data te kloten. Ik ben helemaal niet anti, heb altijd gezegd: een toegevoegde waarde, maar niet bepalend. De voetbalmensen moeten blijven bepalen."

