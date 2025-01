Koert Westerman is woedend na duels van Feyenoord en PSV: 'Niet te bevatten dit'

ESPN-commentator Koert Westerman is van mening dat er in Nederland beter gestopt kan worden met de VAR. Dat schrijft hij op sociale media naar aanleiding van belachelijke beslissingen die er dit weekend in zijn ogen door de arbitrage zijn genomen bij wedstrijden van Feyenoord en PSV.

Westerman klom zaterdagavond voor het eerst in de pen op sociale media toen PSV in de 86ste minuut van de wedstrijd tegen AZ een strafschop kreeg. Westerman vond dat Danny Makkelie de Eindhovenaren ten onrechte een penalty gaf: "De VAR had dit recht moeten zetten. Iedereen ziet toch dat Ruben van Bommel juist probeert om hands te voorkomen. Of ben ik nou zo gek? Kappen met die VAR!"

Nog geen 24 uur later gaat Westerman opnieuw los over de arbitrage. Ditmaal is Bas Nijhuis, samen met videoscheidsrechter Allard Lindhout, het slachtoffer. De arbiter zag volgens de verslaggever van ESPN een overduidelijke strafschop voor Feyenoord over het hoofd vanwege vasthouden bij Santiago Giménez.

"Hoe dit geen penalty was, het is niet meer te bevatten...", schrijft Westerman op sociale media naar aanleiding van de beslissing van Nijhuis. Ook supporters van Feyenoord waren tijdens de wedstrijd kritisch op het optreden van Nijhuis.