Giménez prijkt groots op voorpagina Italiaanse sportkrant, contract ligt klaar

Feyenoord lijkt serieus rekening te moeten houden met een vertrek van . AC Milan zet namelijk alles op alles om de Mexicaanse spits deze winter nog in te lijven. La Gazzetta dello Sport heet de 23-jarige goaltjesdief alvast welkom en laat hem prijken op de voorpagina van de krant.

"Giménez, hier is de nummer 9", kopt de roze sportkrant deze vrijdag. AC Milan is er alles aangelegen om de Mexicaan naar Italië te halen, aangezien Álvaro Morata op het punt staan om naar Galatasaray te gaan. Daarmee heeft het halen van een nieuwe spits nog meer prioriteit gekregen voor de Milanezen.

AC Milan probeert Giménez 'met man en macht' naar de Serie A te halen, zo klinkt het in La Gazzetta dello Sport. Hoewel de Rossoneri een akkoord hebben bereikt met Galatasaray over Morata, mag de Spanjaard pas vertrekken als de komt van Giménez naar Italië beklonken is. "Logischerwijs zijn de twee operaties met elkaar verbonden", valt er te lezen.

De roze sportkrant weet dat Feyenoord en AC Milan donderdagavond urenlang hebben onderhandeld over Giménez. De Rotterdammers zijn de hele winter al onvermurwbaar: er moet veertig miljoen euro op tafel komen voor de Mexicaanse spits. Wellicht is de technische leiding van Feyenoord bereid om iets water bij de wijn te doen. "Eén ding is duidelijk: met het juiste bod mag Giménez vertrekken", aldus het Italiaanse medium.

Giménez zelf al akkoord met AC Milan

Giménez zou overigens al akkoord zijn met AC Milan. In San Siro ligt naar verluidt een contract klaar tot de zomer van 2028, met de optie voor nog een seizoen. Afgelopen woensdag in het Champions League-treffen met Lille OSC (6-1 nederlaag) viel de topschutter van Feyenoord nog uit met een blessure. Deze blessure zou echter meevallen, waardoor een aanstaande transfer naar de Serie A niet in gevaar komt voor de Mexicaan.

