Kraay jr. ziet gemiste kans voor Feyenoord: 'Hij lijkt een beetje op Mats Wieffer'

Hans Kraay junior vindt het een gemiste kans voor Feyenoord dat Cedric Hatenboer aan het einde van het seizoen naar Anderlecht verkast. De negentienjarige middenvelder van Excelsior stond onder meer in de belangstelling van de club van Rotterdam-Zuid, maar eerder deze week werd duidelijk dat zijn toekomst in België ligt.

Hatenboer geldt als één van de sensaties van de Keuken Kampioen Divisie en speelde zich na slechts een half seizoen in de kijker bij menig topclub. Onder meer Feyenoord en PSV waren naar verluidt geïnteresseerd in de middenvelder. Uiteindelijk viel de keuze niet op Nederland, maar op België, waar Hatenboer tot 2029 heeft getekend bij Anderlecht. De middenvelder maakt het seizoen nog wel af bij Excelsior, maar zal zich in de zomer bij Paars-Wit gaan voegen.

In het ESPN-programma Voetbal op Vrijdag geeft Kraay junior hoog op over de kwaliteiten van Hatenboer. "Hij lijkt een heel klein beetje op Mats Wieffer", zegt de analist. "Een goede eerste aanname, altijd aanspeelbaar, houdt van een dribbel. Hij is ook geen echte doelpuntenmaker. Nóg niet, dat kan nog komen. Ik heb hem veel gezien, maar niet veel zien schieten", aldus Kraay junior.

Hatenboer in rijtje met Schouten en Dumfries

De analist stipt aan dat Hatenboer niet het eerste talent is dat in 'de achtertuin' van Feyenoord rondliep maar uiteindelijk niet in De Kuip zou belanden. "Ik vond het zó jammer dat Jerdy Schouten om de hoek speelde. Voor Feyenoord was dat jammer, die hadden hem toen moeten scouten en moeten nemen, maar die hebben ze laten gaan. En op de andere hoek, bij Sparta Rotterdam, speelde Denzel Dumfries. Die heeft Feyenoord ook laten gaan. En deze (Hatenboer, red.) is ook weer door de vingers heen geglipt, wat niet een transfer is van twaalf of dertien miljoen euro. Dus ik vind het een beetje jammer dat hij naar het buitenland gaat." Dat Hatenboer gaat slagen in Brussel staat volgens Kraay junior nu al vast: "Deze jongen is goed en wordt ook op het niveau waarop hij nu gaat spelen heel goed", voorspelt de analist.

