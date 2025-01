Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op vrijdag 10 januari 2025 nemen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles het tegen elkaar op in de Eredivisie. De wedstrijd vindt plaats in het stadion van Fortuna Sittard en de aftrap is om 20:00 uur. Voor de fans die de wedstrijd niet live in het stadion kunnen bijwonen, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2.

Hoe laat begint Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles?

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles begint om 20:00 uur. Het duel in Limburg staat onder leiding van Rob Dieperink.

Op welke zender is Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is beschikbaar bij veel providers als onderdeel van een aanvullend abonnement. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 2 te vinden is.

Recente prestaties van Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles

Fortuna Sittard heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald. Ze wisten te winnen van Utrecht (2-5) en RKC (3-2), maar verloren van Quick Boys (3-1). Daarnaast speelden ze gelijk tegen Heracles (2-2) en Feyenoord (1-1).

Go Ahead Eagles heeft recent ook een gemengd resultaat laten zien. Ze wonnen van NAC (2-1) en NEC (5-0), maar speelden gelijk tegen Sparta (1-1) en Utrecht (3-3). Ze verloren nipt van Twente (3-2).

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft Fortuna Sittard het moeilijk gehad tegen Go Ahead Eagles. De laatste keer dat ze elkaar troffen, won Fortuna met 0-2 in Deventer. Eerdere ontmoetingen eindigden vaak in het voordeel van Go Ahead Eagles, zoals de 3-0 overwinning in september 2023.

Wie wint de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles? Laden... 41.8% Fortuna Sittard 44.8% Go Ahead Eagles 13.4% Gelijkspel 67 stemmen

