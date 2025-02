Giménez nadert transfer naar AC Milan, Farioli komt met slecht nieuws voor Ajax-fans - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Santiago Giménez lijkt op het punt te staan om Feyenoord te verruilen voor AC Milan. De transfer is volgens Italiaanse media bijna rond, waardoor zijn deelname aan de Klassieker tegen Ajax van komende zondag onzeker is. Ondertussen heeft Ajax-trainer Francesco Farioli slecht nieuws voor de fans: Mika Godts is niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Feyenoord vanwege een blessure. Ajax heeft echter wel de komst van Oliver Edvardsen afgerond, die per direct overkomt van Go Ahead Eagles.

Giménez op haar na rond met AC Milan, meespelen in Klassieker hoogst onzeker

Santiago Giménez lijkt deze winter dan echt de overstap te gaan maken van Feyenoord naar AC Milan, weet De Telegraaf. De Italiaanse topclub bood eerst te weinig voor de Mexicaanse spits, maar beide partijen komen steeds dichterbij elkaar. De kans is groot dat Santi zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers afgelopen woensdag heeft gespeeld. Lees hier meer over de transfer van Giménez.

Farioli komt vlak voor Klassieker met slecht nieuws voor Ajax-fans

Slecht nieuws voor Ajax-supporters: Mika Godts is zondagmiddag niet beschikbaar in De Klassieker tegen Feyenoord. Dat bevestigt trainer Francesco Farioli op de persconferentie voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA. De Belgische vleugelaanvaller liep in het Europa League-treffen met Galatasaray een blessure op. Lees hier meer over de blessure van Godts.

Ajax presenteert Oliver Edvardsen en maakt contractduur bekend

Ajax versterkt zich definitief met Oliver Edvardsen (25). De Noorse buitenspeler komt over van competitiegenoot Go Ahead Eagles en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2028, waarbij de club een optie voor een extra seizoen heeft. Technisch directeur Alex Kroes prijst de veelzijdigheid van zijn aanwinst en spreekt van een 'compleet plaatje'. Lees hier meer over de komst van Edvardsen.

Turkse media zien Ajax op grove wijze gematst worden: 'Dit is écht schandalig'

In Turkije vindt men dat Ajax donderdagavond in het duel tegen Galatasaray gematst is door arbiter Jesús Gil Manzano. De Amsterdammers hadden namelijk een strafschop tegen moeten krijgen wegens een overtreding van Jorrel Hato, zo stellen Turkse media althans. Lees hier meer over de reacties uit Turkije.

