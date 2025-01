Maduro benoemt grootste fout als trainer van Almere City

Hedwiges Maduro had als trainer van Almere City vaker contact moeten opnemen met een ervaren trainer die niet aan de club verbonden is, zo stelt hij bij Goedemorgen Eredivisie. De clubloze coach heeft een keer gesproken met Guus Hiddink, maar had dit in zijn optiek meer moeten doen.

Maduro werd eind december door Almere City op straat gezet. De Flevolanders stonden op dat moment onderaan in de Eredivisie en hadden er geen vertrouwen meer in dat de voormalig middenvelder het tij nog zou keren. Zondagochtend is Maduro te gast bij Goedemorgen Eredivisie en wordt hij gevraagd naar wat hij beter had kunnen doen als trainer in Almere.

Volgens Maduro was hij van plan om extern te zoeken naar iemand met ervaring in het trainersvak, zodat hij daar buiten de club om mee kon gaan sparren. “Die had dan structureel wekelijks moeten meekijken om aan te geven waar ik tegenaan loop. Maar dat is onvoldoende gebeurd”, betreurt de voormalig Ajacied. “Ik wilde iemand die mij goed kent en mijn visie honderd procent vertrouwt en volgt.”

Een voorbeeld dat Maduro noemt, is Hiddink. “Ik wil niet zeggen dat hij fulltime naast mij moest zitten”, benadrukt de oud-voetballer, die ook Dwight Lodeweges, Hennie Spijkerman en Marcel Groninger als mogelijkheden noemt. Hans Kraay junior wil vervolgens weten wat Maduro dan van Hiddink verwacht. “Een klankbord”, antwoordt de clubloze trainer. “Die langskomt, vragen stelt. Dat is een keer gebeurd en dat is eigenlijk te weinig. Dat zijn dingen waarvan ik leer en die ik in de toekomst anders ga doen.”

