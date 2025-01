Enorme klaagzang in Spanje: 'Wedstrijden in Saoedi-Arabië spelen is een schande'

is er totaal niet blij mee dat hij en de betrokken teams Supercup-wedstrijden in Saoedi-Arabië moeten afwerken. Athletic Bilbao verloor woensdag van FC Barcelona (0-2) en Williams had die wedstrijd liever dichterbij huis gespeeld.

De laatste jaren trekken steeds meer topteams uit grote competities naar verre oorden om daar belangrijke duels te spelen, waarschijnlijk voor financiële redenen. Zo reisden de spelers van Atalanta Bergamo, Internazionale, AC Milan en Juventus onlangs ook naar Saoedi-Arabië af om daar de winnaar van de Supercoppa te bepalen. De halve finales deden meer denken aan de coronaperiode, toen er geen publiek in het stadion mocht komen, dan aan volle stadions als San Siro in Milaan of het Allianz Stadium in Turijn. Ook het WK van 2026 zal plaatsvinden in Saoedi-Arabië.

Nu is het de beurt aan Spaanse teams. Athletic Bilbao en FC Barcelona speelden woensdag al een halve finale in de Supercopa de España, donderdag is het de beurt aan Real Madrid en Mallorca. Na de finale, die zondag 12 januari wordt gespeeld, staan er alweer snel bekerwedstrijden (in eigen land) op de planning. Zo spelen Bilbao, Barcelona en Real donderdag weer een duel in de Copa del Rey.

Williams, die al sinds 2015 actief is voor Bilbao, vindt het afgrijselijk om dit soort wedstrijden in Saoedi-Arabië te spelen. "Een aantal van onze fans waren aanwezig, maar het voelde alsof we een uitwedstrijd speelden. Dat is zó jammer, anders hadden we in een vol stadion gespeeld. Nu moeten we honderden kilometers reizen, weg van vrienden en familie." Williams heeft geen goed woord over voor de Spaanse voetbalbobo's, die dit besloten hebben. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij waarom we in Saoedi-Arabië spelen. Zo gaat dat helaas tegenwoordig in het voetbal. Ik vind het een schande." Een samenvatting van dit duel is hier terug te zien, via Ziggo Sport.

