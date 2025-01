Flinke verandering voorgesteld in Eredivisie: 'Dat sloeg helemaal nergens op'

Kees Kwakman en Bram van Polen zijn klaar met het vele aanstellen in de Eredivisie. De oud-speler van onder andere NAC deelt in Voetbalpraat een vrij eenvoudige oplossing om dit in de toekomst te voorkomen.

"Het is zo simpel op te lossen", vindt Kwakman. Hij vertelt hoe er zou moeten worden gereageerd op een speler die 'kermend van de pijn' op de grond ligt. "Je legt gewoon het spel stil, laat de verzorger erin en de speler gaat twee minuten aan de kant staan."

In de Eredivisie wordt momenteel een speler alleen als hij verzorging nodig heeft het veld even uitgestuurd, maar dat vindt Kwakman te weinig. "Laten we eerlijk zijn: ik heb ook echt weleens op de grond gelegen. Dan kwam de verzorger met een spuitbusje en dan ging je naar de kant. Het sloeg helemaal nergens op..." De analist vindt dat het toevoegen van een tijdsperiode van twee minuten naast het veld een flink verschil zou maken. "Kijk maar hoeveel er dan nog op de grond gaan liggen. Je hoeft het ook niet te beoordelen, je maakt het gewoon standaard dat iemand het veld verlaat."

Als Van Polen deelt dat spelers ook echt pijn kunnen hebben en verzorging behoeven, past Kwakman zijn idee iets aan. "De VAR kan zien of er echt iets aan de hand is. Als je dan écht geraakt bent en je hebt verzorging nodig, krijg je dertig seconden. Als er niks is: twee minuten. Opgelost. Dan zegt de VAR gewoon: 'Hij is wel echt geraakt, hij mag er over dertig seconden weer in'. Het is zo simpel."

Welke oplossing is het beste? Laden... 47.8% De eerste oplossing - spelers standaard twee minuten langs het veld laten wachten 23.9% De tweede oplossing - de 'wachttijd' van spelers bepalen op basis van blessureoorzaak 28.4% Geen van beide oplossingen is ideaal. 134 stemmen

