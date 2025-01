Bijzondere beelden: scheidsrechter Marc Nagtegaal zorgt voor primeur in het Nederlandse voetbal

De ontmoeting tussen Noordwijk en Barendrecht in de achtste finales van de KNVB-beker heeft dinsdagavond voor een primeur in het Nederlandse voetbal gezorgd. Zoals bekend wordt er in deze ronde van het bekertoernooi een pilot gestart met het testen met zogenaamde on-field announcements. Dit betreft een korte uitleg door de scheidsrechter na een VAR-review of een (lange) VAR-check over een definitieve beslissing. De primeur was voor Marc Nagtegaal, die een gele kaart gaf aan Barendrecht-verdediger Wouter Vermeer en na het zien van de beelden bij zijn besluit bleef.

De uitleg van de on-field announcements is live hoorbaar in het stadion en op televisie. De KNVB wil hiermee meer duidelijkheid geven over de totstandkoming van VAR-beslissingen. Na dit seizoen vindt een evaluatie plaats, alvorens een besluit wordt genomen over eventuele verdere invoering. Tijdens het bekerduel tussen Noordwijk en Barendrecht kwam het dus voor het eerst voor in het Nederlandse voetbal. Scheidsrechter Nagtegaal werd door de VAR naar de kant geroepen na een overtreding van Vermeer op Emiel Wendt. Nagtegaal stond er kort op en besloot een gele kaart te geven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz moest één onderwerp vermijden van PSV-voorlichter: 'Zweem van chagrijn'

De arbiter bleef ook na het zien van de beelden achter zijn beslissing staan. “Na het zien van de beelden blijft de tackle voor mij een onbesuisde tackle en een gele kaart”, zo klonk het luid en duidelijk uit de mond van Nagtegaal. Daarmee lijkt het eerste moment met een on-field announcement dus te zijn geslaagd. De on-field announcements zijn eerder gebruikt op verschillende FIFA-eindtoernooien, waaronder het WK voor vrouwen in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en de WK’s voor clubteams vanaf 2022. “De KNVB zet zich continu in om het voetbal sportiever, eerlijker en aantrekkelijker te maken. De tests met de on-field announcements maken onderdeel uit van deze aanpak”, zo klinkt het op de website van de KNVB.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

De primeur is voor scheidsrechter Marc Nagtegaal 🆕



Eerste '𝙤𝙣-𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩' in Nederland is een feit 📢#noobar — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.