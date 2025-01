KNVB Beker nauwelijks in trek: slechte kijkcijfers en lage bezoekersaantallen

De wedstrijden in de KNVB Beker hebben slechte bezoekersaantallen en kijkcijfers opgeleverd. Het fraaie affiche tussen Go Ahead Eagles en FC Twente scoorde op televisie matig, terwijl er in Waalwijk en Alkmaar maar weinig mensen naar het stadion kwamen voor de duels tegen FC Utrecht en Ajax. Is de KNVB Beker nog wel populair?

Wedstrijden voor de KNVB Beker zijn bij supporters minder in trek dan wedstrijden in de competitie, zo laten cijfers zien. In Alkmaar zaten dinsdagavond ruim vierduizend supporters minder op de tribune bij de clash tegen Ajax in vergelijking met het duel tegen de Amsterdammers van een paar weken eerder. Ook competitiewedstrijden van AZ tegen Willem II (18.593 toeschouwers) en FC Twente (18.503 toeschouwers) werden beter bezocht dan dit bekerduel tegen Ajax. De vorige bekerwedstrijd van AZ tegen FC Groningen trok met 8.881 zelfs zeer weinig mensen naar het stadion.

RKC ontvangt maar 3000 fans

Hetzelfde beeld is te zien bij andere clubs. Hekkensluiter RKC Waalwijk nam het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen FC Utrecht. Een mooi affiche, want de Domstedelingen staan op een derde plaats in de Eredivisie. Er kwamen woensdagavond slechts 3.079 toeschouwers naar het Mandemakers Stadion. Ter vergelijking: tegen PEC Zwolle zaten er op 20 december met 6.152 aanwezigen twee keer zo veel toeschouwers op de tribune.

Dat het bekertoernooi minder in trek is, is mede te verklaren door de dagen waarop de wedstrijd worden gespeeld. Bekerwedstrijden vinden vaak doordeweeks plaats, waardoor het mogelijk is dat supporters andere verplichtingen hebben. Dat de verschillen in bezoekersaantallen bij clubs zó groot zijn, laat echter wel duidelijk zien dat het bekertoernooi in Nederland niet populair is.

'Slechte kijkcijfers'

De cijfers van kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp bevestigen dat. De mediapersoonlijkheid onderzocht de kijkcijfers van de bekerwedstrijden van woensdagavond en komt tot een duidelijke conclusie: "Er was natuurlijk ook bekervoetbal. Op ESPN scoorde Rijnsburgse Boys - Feyenoord 284.000 en op Star Channel 205.000", schrijft ze: "Op de vroege avond scoorde Go Ahead Eagles - FC Twente 236.000 kijkers. Zeer matige kijkcijfers voor het voetbal", vindt Nijkamp.

De Graafschap verkoopt ook minder goed

Ook De Graafschap ziet dat bekerwedstrijden bij supporters minder in trek zijn. De Doetinchemse club kon onlangs in de Keuken Kampioen Divisie bijna elfduizend toeschouwers verwelkomen voor het duel tegen SC Cambuur, maar schreef woensdag dat er voor het bekerduel tegen eredivisionist Heracles Almelo 'pas' zevenduizend kaarten waren verkocht.