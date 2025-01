Lat zit Liam van Gelderen en RKC dwars op bezoek bij Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben zondagavond op Het Kasteel de punten gedeeld: 1-1. Oskar Zawada bracht RKC op voorsprong, maar Said Bakari bepaalde nog in de eerste helft de eindstand. RKC blijft hekkensluiter; de achterstand op nummer zestien Sparta bedraagt nog altijd zes punten.

Sparta Rotterdam begon zondagavond sterk aan het treffen met hekkensluiter RKC Waalwijk. De Spartanen kwamen direct in de buurt van het doel van RKC-doelman Jeroen Houwen, die met een paar goede reddingen een voorsprong van de Rotterdamse club voorkwam. Even later sloeg RKC razendsnel toe. In een fraaie counter werd Richonell Margaret de diepte ingestuurd. De verdediging van Sparta stond op dat moment niet goed, waar de Waalwijkse brigade optimaal van profiteerde. Margaret bediende spits Zawada, die voor een leeg doel kon scoren.

Vervolgens was het aan Sparta, dat met winteraanwinst Carel Eiting in de basis begon, om met een reactie te komen. Dat lukte na 24 minuten spelen. Rechtsback Bakari, die een verleden heeft bij tegenstander RKC, kwam knap door de defensie van de Brabanders heen en schoot de bal in de onderhoek langs de kansloze doelman Houwen. Het was was voor Bakari zijn allereerste doelpunt voor Sparta: 1-1.

De tweede helft hield lang niet over. Een kopkans was na een uur spelen niet besteed aan Tobias Lauritsen, na voorbereidend werk van debutant Carel Eiting. Lauritsen schoot kort erna op de vuisten van Houwen. RKC drong in de slotfase nog aan en ging kort voor tijd bijna nog met de drie punten aan de haal: Liam van Gelderen kopte op de lat uit een hoekschop van Mohamed Ihattaren.