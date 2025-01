Liverpool - Ipswich Town op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 25 januari 2025 staat de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in Anfield, de thuisbasis van Liverpool. Waar en hoe laat wordt het duel uitgezonden?

Hoe laat begint Liverpool - Ipswich Town?

De aftrap van de wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town is om 16:00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op Anfield.

Op welke zender is Liverpool - Ipswich Town te zien?

De Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town is live te volgen via Viaplay. Voor toegang tot Viaplay is een abonnement vereist, en de dienst is beschikbaar via de Viaplay-app op diverse apparaten of de website.

Recente prestaties van Liverpool en Ipswich Town

Liverpool staat momenteel bovenaan de Premier League met 50 punten uit 21 wedstrijden en een doelsaldo van 30. In hun laatste vijf wedstrijden boekten ze overwinningen tegen Brentford (0-2) en Accrington (4-0), speelden ze gelijk tegen Nottingham Forest (1-1) en Manchester United (2-2), en verloren ze van Tottenham (1-0).

Ipswich Town daarentegen bevindt zich in de degradatiezone, op de achttiende plaats met zestien punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van min 23. Hun recente vorm laat te wensen over, met zware nederlagen tegen Manchester City (0-6) en Brighton (0-2), een overwinning op Bristol Rovers (3-0), een gelijkspel tegen Fulham (2-2), en een verrassende overwinning op Chelsea (2-0).

Onderlinge historie

In de laatste ontmoeting tussen beide teams, op 17 augustus 2024, trok Liverpool aan het langste eind met een 0-2 overwinning op Ipswich Town. Liverpool zal hopen deze prestatie te herhalen, terwijl Ipswich op zoek is naar een broodnodige overwinning om hun positie in de competitie te verbeteren.