Arne Slot is kritisch op het voetbal van Manchester United: 'Voor die tijd...'

Arne Slot zag Manchester United zondagavond bewijzen hoe goed de nummer dertien van de Premier League daadwerkelijk kan voetballen. Volgens Slot deden The Mancunians dat echter pas in de laatste twintig minuten, aangezien het spel volgens de coach van Liverpool in de eerste zeventig minuten een stuk minder met voetballen te maken had.

De coach van Liverpool geeft na afloop van de wedstrijd in gesprek met Viaplay toe dat zijn elftal beter moet verdedigen, maar vindt ook dat er complimenten mogen uitgaan naar Manchester United: "We moeten zulke ballen beter verdedigen. Maar ja, mijn spelers zijn ook mensen. Ze weten dat ze het beter moeten doen, maar ze zijn soms gewoon een fractie van een seconde te laat tegen de klasbakken van United. Dan kan je twee goals tegen krijgen", vindt de coach van Liverpool.

Slot vond dat Manchester United uitstekend voetbal heeft laten zien op Anfield, maar slechts in een beperkt gedeelte van de wedstrijd: "Na die 2-2 zie je hoeveel kwaliteit United heeft als ze proberen te voetballen. Dat deden ze alleen in de laatste twintig minuten, want voor die tijd trapten ze alle ballen lang", oordeelt Slot over de ploeg van Ruben Amorim.

De tweede helft op Anfield ging alle kanten op, waardoor het voor het gevoel van Slot allebei de kanten op had kunnen vallen: "Het goede is dat we veerkracht hebben getoond. Na de 2-2 hebben beide ploegen geprobeerd om nog te winnen. We hadden allebei een grote kans", besluit de trainer van The Reds.

