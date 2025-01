Britse pers geniet: ‘Arne Slot flikt het weer’

Arne Slot en Liverpool wisten zaterdagmiddag de volgende zege in de Premier League te boeken. Dit keer was het invaller met twee late treffers die zijn ploeg de drie punten bezorgde tegen Brentford (0-2). De Britse media denken dat de titelstrijd daarmee wel is beslist.

“Op zaterdag om 16.48 uur had Arsenal de hoop om Liverpool in te halen”, begint Sky Sports. “Aan het einde van de dag hebben de mannen van Slot de titel al binnen handbereik. Was dit de beslissende dag in de titelstrijd?” Lange tijd leek Liverpool niet meer dan een punt te gaan pakken bij Brentford, wat de supporters van Arsenal hoop gaf. “Maar toen deed Darwin Núñez wat Darwin Núñez doet. Het bleek dat Liverpool slechts deed alsof.” Later op de dag wist Arsenal niet te winnen van Aston Villa (2-2), waardoor Liverpool een voorsprong van zes punten heeft met een wedstrijd tegoed.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Prachtige uitverkiezing voor Virgil van Dijk, ook andere speler van Arne Slot 'in de prijzen'

Ook The Athletic denkt dat deze wedstrijd beslissend was in de titelstrijd. “Titelraces worden altijd gedefinieerd door grote momenten en dit voelde als een gigantisch moment voor Liverpool”, klinkt het. Datzelfde geldt volgens de krant ook voor Núñez, die ondanks de afwezigheid van Diogo Jota niet in de basis stond. “Dat onderstreept het gebrek aan vertrouwen van Slot in hem. Hij moet laten zien dat dit geen eenmalige gebeurtenis was.”

LEES OOK: Liverpool dankt invaller Núñez en wint in extremis van Brentford

“Arne Slot flikt het weer”, schrijft Liverpool Echo. “Door Brentfords stugge verdediging leek Liverpool geen ideeën meer te hebben om tot scoren te komen. Maar ze verdienen lof voor het doorzettingsvermogen, met Slot die weer de juiste keuzes maakt met zijn wissels.” Núñez maande daarmee de supporters van Brentford tot stilte, die hem even daarvoor vergeleken met een ‘inferieure’ versie van voormalig Liverpool-spits Andy Carroll.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.