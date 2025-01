Sneeuwval in Liverpool, nog geen definitief besluit over doorgaan duel met Man United

Het is op dit moment de bedoeling dat de kraker tussen Liverpool en Manchester United ‘gewoon’ doorgaat. Dat melden The Reds zondagmorgen via hun officiële kanalen. Dit betekent echter niet dat de huidige nummers één en veertien van de Premier League elkaar zondagavond ook daadwerkelijk zullen treffen. De lokale veiligheidsdiensten komen rond het middaguur nog een keer bijeen om de weersomstandigheden te bespreken. Het blijft dus afwachten of er om 17.30 uur Nederlandse tijd een fluitsignaal klinkt op Anfield.

Bij Liverpool kijkt men reikhalzend uit naar het thuisduel met Manchester United, maar zaterdagavond kwam naar buiten dat er een kans bestaat dat de beladen ontmoeting wordt afgelast. Door de weersomstandigheden wordt het voor fans moeilijk om naar Anfield te komen. Het Met Office, ofwel het Engelse KNMI, had zaterdagavond een waarschuwing afgegeven voor het graafschap Merseyside. Sneeuwval en ijzel zullen ‘vermoedelijk leiden tot verstoring van het verkeer en andere diensten’, zo luidde de voorsprong. Zondag wordt een temperatuur van nul graden voorspeld in Liverpool, terwijl de gevoelstemperatuur zelfs onder het nulpunt ligt.

Verslaggever Ian Dennis van de BBC schreef zondagmorgen op X dat er ‘geen problemen’ zijn met veld en het stadion, maar dat inderdaad ‘de veiligheid van de toegang’ ter discussie zal staan. Hij meldde om 10.18 uur Nederlandse tijd dat een besluit over het wel of niet doorgaan van de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester United is uitgesteld en dat de veiligheidsdiensten om 11.45 uur lokale tijd opnieuw met elkaar om de tafel zullen gaan. Zondagmorgen gaan er op social media verschillende beelden rond van de sneeuwval in Liverpool. Op foto’s gemaakt door Taggy’s - een Liverpool-bar - is een witte laag rond het stadion te zien. In een reactie meldt een supporter dat de fanshop bij het stadion ‘gewoon’ open is en dat de stoep al keurig sneeuwvrij is gemaakt.

Liverpool kwam om 10.31 uur Nederlandse tijd zelf ook met een update over de wedstrijd. “Vanmorgen werd er een veiligheidsvergadering gehouden om de weers- en reisomstandigheden voor de wedstrijd van vandaag tegen Manchester United op Anfield te beoordelen. Op dit moment is het de bedoeling dat de wedstrijd doorgaat en er wordt alles aan gedaan om de wedstrijd te laten doorgaan. Rond het middaguur vindt er opnieuw een veiligheidsvergadering plaats om de actuele weersomstandigheden te beoordelen”, zo schrijft de koploper van Engeland. Volgens verslaggever Paul Joyce van The Times kunnen de weersomstandigheden in de loop van de dag nog veranderen.

Andere wedstrijden afgelast

Het blijft dus afwachten of de kraker tussen Liverpool en Manchester United doorgaat. Ondertussen wordt er door andere wedstrijden al een streep gezet. Zo gaat onder meer de ontmoeting tussen Chesterfield en Gillingham in de League Two niet door vanwege hevige sneeuwval in Derbyshire.

