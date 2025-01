Slot wordt bij Liverpool vergeleken met landgenoot: 'Een groter contrast bestaat niet'

Liverpool en Manchester United staan zondagavond voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar. Waar de kraker in september op Old Trafford nog in het teken stond van het weerzien tussen Arne Slot en Erik ten Hag, staat er op Anfield nog maar één Nederlandse hoofdtrainer langs de lijn. Marcel van der Kraan van De Telegraaf wijst op de veranderde status van beide coaches en stelt dat er ‘geen groter contrast’ bestaat.

Ten Hag schreef in het seizoen 2021/22 geschiedenis met Ajax door alle groepswedstrijden in de Champions League te winnen. Hij leek zich opnieuw op te mogen maken voor een gedenkwaardige campagne in het miljardenbal, net zoals drie seizoenen eerder. De uitschakeling tegen Benfica in de achtste finales kwam dan ook hard aan in Amsterdam. Ten Hag loodste Ajax nog wel naar de landstitel, waarna hij de overstap maakte naar Manchester United. Na een geslaagd eerste seizoen, met de derde plaats in de Premier League en de eindzege van de League Cup, ging het van kwaad tot erger voor de Tukker.

Slot deelde Ten Hag begin september een nieuwe tik uit. Liverpool ging dankzij twee doelpunten van Luis Díaz met een 0-2 voorsprong rusten en Mohamed Salah bepaalde de eindstand vroeg in de tweede helft op 0-3. Ten Hag bleef vervolgens nog een kleine twee maanden aan het roer op Old Trafford, maar werd op 28 oktober dan toch op straat gezet. “Van hero naar zero was het voor Ten Hag. Van totaal onbekend naar meest populaire voetbaltrainer in Engeland is het voor Slot. Een groter contrast tussen de twee talentvolle Nederlandse coaches bestaat er niet”, zo schrijft Van der Kraan.

Transfergeweld Manchester United

Hoe het zover heeft kunnen komen? De journalist van De Telegraaf wijst onder meer op de enorme bedragen die Manchester United onder Ten Hag zijn leiding uitgaf op de transfermarkt. Zo telden The Red Devils 95 miljoen euro neer voor Antony, kwam ook Lisandro Martínez voor veel geld over van Ajax en kostten Matthijs de Ligt en André Onana eveneens minstens 45 miljoen euro. “Niet een van die mannen is een doorslaand succes. Veel terugverdiend wordt er ook niet, want tegenover de uitgaven van 660 miljoen euro staan verkopen van slechts 185 miljoen euro. Netto is er 475 miljoen uitgegeven en mede daardoor zit de club nu op zwart zaad”, zo stelt Van der Kraan.

Liverpool deed het afgelopen zomer anders. Slot gaf aan ‘helemaal geen’ nieuwe spelers nodig te hebben, al had hij Martín Zubimendi er wel graag bij gehad. De middenvelder van Real Sociedad gaf echter de voorkeur aan een langer verblijf in Spanje. En dat is misschien maar goed ook, want Ryan Gravenberch heeft zich onder Slot ontwikkeld tot een van de beste spelers op zijn positie in de Premier League. “Oké, de club kocht voor 30 miljoen alvast een keeper voor de toekomst, Giorgi Mamardashvili van Valencia, maar die mag daar nog een jaartje blijven en was al aangetrokken voordat Slot van Feyenoord naar Liverpool verhuisde. Voor 12 miljoen euro werd op de valreep nog een koopje binnengehaald met de Italiaanse international Federico Chiesa, maar die heeft nog geen vier wedstrijden meegedaan. Alles bij elkaar hield Slot geld over voor zijn club door met het huidige materiaal te doen”, aldus Van der Kraan.

Strijd van Ten Hag

Dat is volgens Van der Kraan niet het enige aspect wat er voor heeft gezorgd dat Slot niet meer stuk kan bij Liverpool en Ten Hag al een tijdje thuis zit. Hij kan vanzelfsprekend niet om de resultaten heen, maar constateert ook een ‘groot verschil in bemoeizucht’ van de eigenaren én wijst tevens op de invloed van de clubiconen. “Ten Hag ging de strijd aan met de iconen en de media. De toon werd scherp en dat was het begin van het einde. Daarbij hielp het niet dat de persconferenties van Ten Hag minder gelikt waren dan die van Slot bij Liverpool”, zo klinkt het. “De opvolger van Klopp verstaat de kunst om binnen drie seconden alle journalisten in een zaal om zijn vinger te winden. Hij is in het Engels net zo rap van tong als in het Nederlands, heeft overal een goed antwoord op en hoe gezelliger het werd op Anfield, hoe groter het contrast op Old Trafford.”

