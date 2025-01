'Slot slikt grote tegenvaller: Alexander-Arnold geeft jawoord aan nieuwe club'

heeft zijn jawoord gegeven aan Real Madrid. Met dat nieuws pakt de Spaanse sportkrant Marca donderdagochtend uit. Daarnaast zet De Koninklijke ook goede stappen met het binnenhalen van Bayern München-linksback .

Volgens Marca is het niet meer de vraag of Alexander-Arnold de overstap maakt naar Real Madrid, maar wanneer. De 26-jarige rechtervleugelverdediger beschikt bij Liverpool over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij op te pikken is. Er bestaat echter de mogelijkheid dat de club van trainer Carlo Ancelotti deze winter nog toe zal slaan.

Real Madrid wacht tot de tijd rijp is om Liverpool opnieuw te benaderen om een winterse overstap mogelijk te maken. Met het jawoord van Alexander-Arnold heeft De Koninklijke goede hoop dat uiteindelijk ook The Reds overstag gaan en mee zullen werken aan een transfer. Real Madrid is in ieder geval heel stellig: het wordt Alexander-Arnold of niemand deze transferwindow.

Real Madrid wil dubbelslag slaan en maakt grote vorderingen met Davies

Niet alleen Alexander-Arnold zal de overstap moeten maken naar Real Madrid, ook Davies van Bayern München is volgens Marca concreet in beeld. De Madrileense sportkrant weet dat het er inzake de Canadese vleugelverdediger goed uitziet voor de Madrilenen. Duitse media repten eerder nog over een mogelijke contractverlenging van de Bayern München-linksback, maar in Spanje is men overtuigd van een transfer naar La Liga. Der Rekordmeister zou een voorstel hebben gedaan aan Davies dat financieel beter is, maar desalniettemin geniet De Koninklijke zijn voorkeur.

Defensieve problemen Real Madrid

Real Madrid heeft dit seizoen met de nodige defensieve problemen te maken, waardoor het naarstig op zoek is naar versterkingen. Rechtsback Dani Carvajal en centrale verdediger Éder Militao zijn voor de rest van het seizoen uit de running vanwege een kruisbandblessure. David Alaba, een andere centrale verdediger, is net hersteld van een kruisbandblessure.

