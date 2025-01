Arne Slot begint plotseling over Feyenoord: 'Daar had ik altijd pech'

Arne Slot neemt het zaterdag in de derde ronde van de FA Cup tegen Accrington Stanley, dat uitkomt op het vierde niveau van Engeland. Slot wil de tegenstander niet onderschatten, maar is blij dat hij in tegenstelling tot zijn tijd bij Feyenoord een keer 'geluk' heeft met de loting.

Met Accrington Stanley treft Slot de nummer negentien van de League Two. De tegenstander van The Reds gaat als de grote underdog naar Anfield en dat is iets waar het elftal van Slot op voorbereid moet zijn, zo vindt de oefenmeester: "Ze hebben deze wedstrijd waarschijnlijk al wekenlang voorbereid, dus we moeten het beste uit onszelf halen. 'Voor hen zal het voelen als de Champions League-finale en daar moeten we ons bewust van zijn", benadrukt Slot.

De Nederlandse oefenmeester, die afgelopen week een tegenslag leed door een 1-0 nederlaag op bezoek bij Tottenham Hotspur in de EFL Cup, verwacht een moeilijk begin van de wedstrijd: "Het eerste half uur is het moeilijkst, want ze zullen heel intens spelen en we moeten klaar zijn voor een ploeg die de wedstrijd van hun leven speelt. Dat is wat wij ook moeten doen", vindt de succescoach.

Geen geluk bij Feyenoord

Als Slot terugkijkt op zijn periode bij Feyenoord en denkt aan de bekertoernooien in Nederland, ziet de Liverpool-coach een groot verschil: "Toen ik trainer van Feyenoord was, zei ik altijd dat ik pech had met de loting. We speelden vaak tegen teams uit dezelfde competitie, terwijl andere clubs het veel gemakkelijker hadden en tegen amateurclubs speelden, wat in Nederland wel mogelijk is. In mijn jaren bij Feyenoord heb ik nooit tegen een club uit een lagere divisie gespeeld", weet de trainer.