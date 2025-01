Liverpool richt pijlen op Feyenoord-uitblinker, Ihattaren breekt met verleden - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Feyenoord-uitblinker Anis Hadj Moussa. De Algerijnse rechtsbuiten maakt indruk in de Eredivisie en Champions League, en de Engelse topclub overweegt een bod. Ondertussen heeft Mohamed Ihattaren zich publiekelijk gedistantieerd van zijn verleden en foute contacten. De RKC-middenvelder wil zich volledig focussen op zijn carrière. Verder is Noa Lang in opspraak geraakt na het delen van een foto met de omstreden Quincy Promes, wat tot veel reacties leidde op sociale media.

© Imago/Realtimes

Liverpool richt pijlen op Feyenoord-uitblinker

Liverpool zou na de komst van Arne Slot opnieuw zaken kunnen gaan doen met Feyenoord. De koploper van de Premier League overweegt een bod uit te brengen op Anis Hadj Moussa, die in zijn eerste halve seizoen bij de Stadionclub een uitstekende indruk heeft gemaakt. Lees hier meer over de interesse van Liverpool.

© NOS

Mohamed Ihattaren breekt met verleden

Mohamed Ihattaren zegt in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder dat hij zich 'distantieert' van zijn 'foute contacten' uit het verleden. De 22-jarige middenvelder van RKC Waalwijk wil zich nu volledig focussen op zijn carrière. Lees hier meer over Ihattarens nieuwe koers.

© Imago

Noa Lang plaatst Instagram-foto met omstreden oud-ploeggenoot

PSV-aanvaller Noa Lang plaatst op zijn Instagram een foto met voormalig ploeggenoot Quincy Promes. De 33-jarige aanvaller is in Nederland in twee strafzaken veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf, maar ontloopt die voorlopig door in Dubai te verblijven. Lees hier meer over de reacties op de foto.

© Ajax TV

Ajax komt met groot nieuws over zoon van Rafael van der Vaart

Ajax en Damián van der Vaart (18) hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De nieuwe verbintenis van de achttienjarige middenvelder loopt tot en met 30 juni 2029. Lees hier meer over het nieuwe contract van Damián van der Vaart.

© Imago

Wytse van der Goot ontkracht opvallend gerucht