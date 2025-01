Liverpool richt pijlen op Feyenoord-uitblinker: 'Arne Slot heeft groen licht gegeven voor zijn komst'

Liverpool zou na de komst van Arne Slot opnieuw zaken kunnen gaan doen met Feyenoord, zo meldt FootballInsider. De koploper van de Premier League zou overwegen een bod uit te brengen op , die in zijn eerste halve seizoen bij de Stadionclub een meer dan uitstekende indruk heeft gemaakt.

Feyenoord nam Hadj Moussa afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden Maasmechelen, nadat de Algerijn de tweede helft van het voorbije seizoen al Eredivisie-ervaring opdeed bij Vitesse. Inmiddels staat de rechtsbuiten op negentien optredens in Feyenoord 1, waarin hij goed was voor zes goals en twee assists. Opvallend genoeg was de Algerijn in de Champions League al betrokken bij vier Feyenoord-treffers (drie goals, één assist).

Liverpool houdt de situatie rond Hadj Moussa volgens bovengenoemd medium scherp in de gaten. The Reds zouden in de Feyenoorder een potentiële back-up voor sterspeler Mohamed Salah zien. "Hij kwam pas naar de Nederlandse club toen Arne Slot al naar Anfield was vertrokken, maar de trainer van Liverpool is zich zeer bewust van zijn kwaliteiten nadat hij in april al groen licht gaf voor de komst van de buitenspeler", schrijft FootballInsider. De berichtgeving van het medium wordt onder meer overgenomen door het transferblog van de BBC en de lokale Liverpool Echo.

Hadj Moussa tekende afgelopen zomer een vijfjarig contract in Rotterdam-Zuid en ligt bij Feyenoord dus nog vast tot medio 2029. De kans dat hij zijn contract daadwerkelijk uit gaat dienen lijkt klein. NOS-analist Leonne Stentler bestempelde de Algerijn al tot meest opvallende speler van de eerste seizoenshelft en vreest dat het Rotterdamse publiek niet lang van de smaakmaker kan genieten: "Laatst zei iemand dat Feyenoord veertig miljoen moet kunnen vangen voor hem. Dat vind ik nog wat moeilijk te voorspellen, maar zulke buitenspelers zijn wel heel gewild. Als hij zo doorgaat, is hij niet te stoppen en niet te behouden", aldus Stentler.

