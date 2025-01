Mohamed Ihattaren breekt met verleden: 'Distantieer me ver van die mensen'

zegt in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder dat hij zich 'distantieert' van zijn 'foute contacten' uit het verleden. De 22-jarige middenvelder van RKC Waalwijk werd onder meer in zijn tijd bij Ajax in verband gebracht met het criminele circuit, maar met behulp van onder meer zijn familie en zijn zaakwaarnemer houdt hij zich nu ver van dergelijke figuren.

Ihattaren brak in 2019 spectaculair door in het eerste elftal van PSV, maar na het vertrek van trainer Mark van Bommel botste hij met diens opvolger Roger Schmidt. Het leidde in de zomer van 2021 tot een vertrek uit Eindhoven, maar avonturen bij achtereenvolgens Juventus (dat hem zonder succes verhuurde aan Sampdoria en Ajax), Samsunspor en Slavia Praag liepen uit in een teleurstelling voor Ihattaren. In november 2022 kwam bovendien naar buiten dat de voetballer werd verdacht van ernstige bedreiging, waarvoor hij zelfs werd gearresteerd. Eerder dat jaar kwam Ihattaren ook al in het nieuws toen zijn Porsche Panamera in brand was gevlogen in Utrecht. In september van het voorbije jaar gunde RKC Waalwijk Ihattaren een nieuwe kans. De middenvelder, die bij die gelegenheid onthulde dat hij op zijn hoogtepunt bijna 120 kilo woog, ging onder leiding van trainer Henk Fraser aan de slag met zijn fitheid en speelde vlak voor de winterstop voor het eerst twee volledige wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren moet lachen na uitspraak van Fraser over tongzoen

Schreuder sprak Ihattaren in 2022, toen hij nog bij Ajax onder contract stond, ook al eens. Toen zei de middenvelder dat hij 'de valkuilen nu wel kende': "De val heb ik al gemaakt. Ik weet nu wat ik moet doen." Zijn Amsterdamse avontuur mislukte echter, net als dat in Turkije en Tsjechië. "Ik kreeg nog wat andere beproevingen", zegt Ihattaren daar nu over. "Misschien zal ik nog wel meer dingen tegenkomen waarvoor ik op mijn hoede moet zijn. Maar ik heb nu gelukkig een cirkel om me heen. Ik ben dicht bij mijn familie, mijn zaakwaarnemer en team Raiola. Zij zitten heel kort op mij en dat is fijn. Je krijgt door het leven heen beproevingen. Soms denk je dat je van iets hersteld bent en dan krijg je weer een terugval. Het blijft een lopend treintje en dan moet je andere hulp zoeken. Dat is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan." Gevraagd naar zijn connecties met de onderwereld bezweert Ihattaren: "Ik ben veel onderweg van training naar huis, en daarnaast ben ik veel met mijn directe familie. Ik distantieer me ver van die mensen."

Ihattaren herhaalt vertrekwens bij RKC: 'Daar gaan we voor'

De NOS is niet de enige omroep die Ihattaren op het RKC-trainingskamp in het Spaanse Marbella te woord staat. Maandagavond publiceerde ESPN al een interview met de middenvelder, waarin zijn toekomst bij de Brabantse club ter sprake kwam. Ihattaren tekende in september een eenjarig contract bij RKC, waarbij de club een optie voor een tweede seizoen heeft. "Durf je vooruit te kijken? Of ga je eerst maar eens lekker een paar jaar bij RKC voetballen?", vroeg verslaggever Sinclair Bisschop. "Een paar jaar?", luidde de veelzeggende reactie van Ihattaren. "Natuurlijk heb ik mijn ambities. Dat weten de mensen van RKC ook", vervolgde de oud-PSV'er. In het NOS-gesprek windt Ihattaren er ook geen doekjes om. Als Schreuder vraagt of hij in juni wil vertrekken zegt hij goudeerlijk: "Dat zou de ideale situatie zijn. Daar gaan we voor."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst heeft plots kritische boodschap voor moeder van Mohamed Ihattaren

Karim El Ahmadi en Hugo Borst zijn kritisch op Mohamed Ihattaren.