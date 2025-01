Guardiola zet 'cruciale speler' uit selectie Manchester City: 'Hij wil weg'

heeft een transferverzoek ingediend bij Manchester City, zo bevestigt trainer Pep Guardiola. De rechtsback werd om die reden buiten de selectie gelaten voor de FA Cup-wedstrijd tegen Salford City van zaterdagavond (8-0 zege).

De 34-jarige Walker heeft een contract tot medio 2026 in het Etihad Stadium, maar wil in de herfst van zijn carrière een buitenlands avontuur aangaan. “Kyle heeft twee dagen geleden gevraagd of hij de opties mag verkennen om zijn carrière af te sluiten in het buitenland”, beaamt Guardiola na de gewonnen bekerwedstrijd. “Hij vroeg twee jaar geleden, nadat we de treble wonnen, ook al om een transfer. Toen wilde Bayern München hem, maar het bod was niet goed genoeg.”

Guardiola heeft met Walker gesproken over zijn transferwens. “Ik heb Kyle gevraagd hoe belangrijk hij een transfer vindt. Het succes van de club in de afgelopen jaren is niet los te zien van Kyle. Hij heeft iets toegevoegd aan onze ploeg en heeft geweldig gepresteerd. Nu wil hij graag naar een ander land.” Daarom besloot Guardiola hem niet in te zetten tegen Salford City. “Ik stel liever spelers op die met hun hoofd hier zijn, dat is alles.”

Volgens de oefenmeester is het denkbaar dat Walker na de winterse transferperiode nog ‘gewoon’ in Manchester speelt. “Je weet het nooit. Ik heb in ieder geval veel respect voor hem en ik ben dankbaar voor wat hij ons de afgelopen jaren heeft gebracht." De Spanjaard ziet Walker als een cruciale speler voor het succes van de club in de afgelopen jaren. "Hij is acht jaar geleden bij de club gekomen en sindsdien hebben we alsmaar gewonnen. Hij is ook voor zijn nationale ploeg belangrijk geweest, maar hij zegt nu dat hij diep in zijn hart naar het buitenland wil om nieuwe dingen te ontdekken.”

AC Milan en Manchester City in gesprek over transfer Walker

Walker speelde 319 officiële wedstrijden voor the Citizens sinds zijn komst in de zomer van 2017. Volgens Engelse media is er in ieder geval belangstelling vanuit Saudi-Arabië voor de vleugelverdediger. The Telegraph meldt later op de avond echter dat AC Milan momenteel de beste papieren zou hebben om Walker in te lijven. De Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano maakt op zijn beurt melding van oriënterende gesprekken tussen Manchester City en de werkgever van Oranje-international Tijjani Reijnders. De Rossoneri hebben met verdediger Fikayo Tomori, middenvelder Ruben Loftus-Cheek en spits Tammy Abraham reeds drie Engelse spelers in de selectie en zouden daar met Walker dus een vierde aan toe kunnen gaan voegen.

🚨🔴⚫️ AC Milan have opened talks to explore move for Kyle Walker as new right back.



Discussions ongoing after Walker’s decision to leave Man City in January.



Nothing agreed yet but contacts to understand deal conditions, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/0nffazgdvV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025

