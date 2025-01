Nederlander met een verleden bij Manchester City uit plots kritiek op Pep Guardiola

Manchester City is vooralsnog bezig aan een ronduit zwaar teleurstellend seizoen, maar de positie van Pep Guardiola staat tot op heden niet ter discussie. Hoewel de Catalaan Manchester City de afgelopen jaren naar grote successen heeft geleid en een aantal maanden geleden nog zijn krabbel heeft gezet onder een nieuw contract, verbaast Ronald Waterreus zich over het feit dat de trainer zo ‘buiten schot’ is gebleven. De oud-doelman van Manchester City is van mening dat er kritischer moet worden gekeken naar de rol van Guardiola.

Manchester City kroonde zich in het afgelopen seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar tot kampioen van Engeland en gold bij aanvang van deze jaargang opnieuw als de belangrijkste kandidaat voor de landstitel. Maar halverwege de competitie lijkt de ploeg van Guardiola het kampioenschap al uit het hoofd te kunnen en zelfs moeten zetten. De achterstand op Liverpool is nu al veertien punten, terwijl de koploper ook nog een wedstrijd tegoed heeft. In de Champions League zijn er eveneens problemen voor Manchester City, dat moment slechts één punt meer heeft dan Paris Saint-Germain, op 22 januari de tegenstander in Parijs.

Ondanks het enorme sportieve verval van de club die in 2023 nog de treble won, constateert Waterreus dat Guardiola er nog genadig van afkomt. “Het is echt niet zo dat ik ga pleiten voor het ontslag van Guardiola, maar het is wel opvallend dat zijn rol totaal niet wordt belicht”, zo zegt Waterreus in gesprek met De Telegraaf. “Bij elke andere Europese topclub was na zo’n serie de trainer onder vuur komen te liggen, maar het lijkt wel of Guardiola boven iedere discussie is verheven. In Nederland is hij al helemaal heilig verklaard door zijn liefde voor Cruijff. Maar ik vind dat je wel wat vraagtekens kunt zetten bij zijn rol. Zo hoor je Guardiola de hele tijd zeggen dat hij alles precies hetzelfde blijft doen, omdat het ongeloofwaardig zou zijn als hij nu zijn aanpak zou wijzigen.”

Waterreus vindt Guardiola niet logisch

Waterreus is echter van mening dat je zoiets niet kunt zeggen na ‘zo’n serie’. Manchester City won afgelopen zondag weliswaar met 0-2 van het Leicester City van Ruud van Nistelrooij, maar van de voorgaande dertien wedstrijden werd er slechts één gewonnen. “Het zou logisch zijn als je nu wél wat anders doet, omdat je oude plan niet meer werkt. Het is wel interessant hoe dit verder zal gaan, want Guardiola ziet zich geconfronteerd met een situatie die hij nooit eerder heeft meegemaakt in zijn carrière. Het is eigenlijk één groot experiment”, zo stelt Waterreus, die ziet dat de belangrijkste spelers momenteel niet thuisgeven. “Het is ook heel bijzonder dat de miserie over de hele linie is ingetreden bij Manchester City. Ederson is een geweldige keeper, maar heeft het momenteel ook even niet. Kevin De Bruyne lijkt over de hill en Erling Haaland ziet ook niet in zijn beste fase.”

Waterreus erkent dat Rodri, die al maanden aan de kant staat met een zware knieblessure en nog maanden niet inzetbaar zal zijn, ‘enorm’ wordt gemist, maar stelt tegelijkertijd dat Guardiola een oplossing moet bedenken als de vervanger van de Ballon d’Or-winnaar niet van hetzelfde niveau is. “En zo zijn we toch weer terug bij Guardiola, die niet de indruk wekt de situatie onder controle te hebben”, aldus Waterreus. Voor Guardiola is het te hopen dat zijn spelers zelfvertrouwen halen uit de overwinning op Leicester City. Deze maand wachten nog enkele zeer belangrijke wedstrijden, waaronder de ontmoeting met PSG, maar ook de kraker tegen Chelsea op 25 januari. Februari belooft een loodzware maand te worden voor Manchester City, met de topwedstrijden tegen Arsenal (uit), Newcastle United (thuis), Liverpool (thuis) en Tottenham Hotspur (uit) allemaal op de planning.

