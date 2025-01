Man City herstelt zich na horrorstart tegen Chelsea en spoelt Europese zeperd van zich af

Manchester City heeft zaterdagavond een razendsnelle achterstand tegen Chelsea om weten te buigen in een 3-1 overwinning. Daarmee herstelt de ploeg van Pep Guardiola zich van de midweekse zeperd in de Champions League. Bovendien bezet de regerend kampioen nu ook weer een positie op de ranglijst die aan het eind van de rit recht geeft op een plek in het miljardenbal voor komend seizoen.

In de strijd voor de top vier kwamen concurrenten Manchester City en Chelsea elkaar tegen vanavond in het Etihad Stadium. Beide ploegen waren de kluts de afgelopen weken aardig kwijt en kwamen moeizaam tot overwinningen. Manchester City leek het lek boven te hebben na 0-6 overwinning op Ipswich Town, maar doordeweeks werd er met 4-2 verloren van Paris Saint Germain. City is in de winterse transferperiode dan ook behoorlijk druk geweest om de selectie te versterken. Twee van die versterkingen, Omar Marmoush en Abdukodir Khusanov, werden door Pep Guardiola direct voor de leeuwen gegooid en begonnen in de basis.

Negatieve hoofdrol debutant

Khusanov zal zich toch iets anders hebben voorgesteld van zijn debuut voor the Citizens, want hij ging in de openingsfase gigantisch in de fout. De Oezbeek wilde de bal terugkoppen op Ederson, maar Nicolas Jackson kon onderscheppen en Noni Madueke in staat stellen om te scoren. Gedurende de eerste helft bleef Khusanov een zwakke schakel voor Manchester City. Binnen tien minuten kreeg Chelsea een enorme kans om de marge te verdubbelen. Cole Palmer en Jackson gingen op Ederson af en Palmer was niet zelfzuchtig. Een simpele breedtepass van Palmer op Jackson was echter niet op maat en dus was de kans verkeken. Marmoush, de andere debutant, kwam een stuk beter voor de dag dan zijn collega. Hij was zeer actief en zorgde voor veel gevaar. Hij leek zijn debuut dan ook op te luisteren met een treffer, maar dat feestje ging niet door vanwege buitenspel. Phil Foden raakte met een hard schot ook nog de paal. De gevaarlijkste man aan de kant van City was linksback Josko Gvardiol. Eerst verprutste hij twee grote kansen door over en naast te schieten, maar drie keer bleek scheepsrecht. Hij kon een rebound voor een leeg doel binnenschuiven.

City draait het om

In de tweede helft was Manchester City de bovenliggende partij. Erling Haaland en Marmoush kregen beide een aardige kans, maar wisten het net niet te vinden. Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak de Noor. Chelsea-goalie Robert Sanchez blunderde door ver zijn doel uit te komen. Hij schatte de situatie volledig verkeerd in en Haaland kon daardoor eenvoudig scoren met een lob over de doelman heen. In de slotfase gaf Chelsea ruimte weg in de zoektocht naar de gelijkmaker. Van die ruimte werd geprofiteerd door Foden, die na handig voorbereidend werk van Haaland alleen op Sanchez af kon voor de 3-1.

Door de zege gaat Manchester City over Chelsea heen op de ranglijst. City staat nu vierde en Chelsea zakt naar de zesde plaats. Voor Manchester City wacht aanstaande woensdag een cruciale Champions League wedstrijd tegen Club Brugge. City moet winnen anders is het klaar en liggen ze uit de Champions League.