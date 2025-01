'Europese topclub wil Zirkzee uit lijden verlossen bij Manchester United'

Juventus heeft zijn oog laten vallen op , meldt transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio deze vrijdag. De Oude Dame wil de aanval graag versterken is daarbij uitgekomen bij de spits van Manchester United. Juventus wil de Nederlandse graag op huurbasis overnemen, maar The Red Devils staan daar alleen voor open bij een verplichte optie tot koop.

Di Marzio weet dat Juventus al contact heeft gelegd met de zaakwaarnemer van Joshua Zirkzee, terwijl ook Manchester United al op de hoogte is gebracht van de interesse. De club uit Turijn wil de Oranje-international graag op huurbasis overnemen tot het einde van het seizoen, maar dat zien de Engelsen naar verluidt niet zitten. De gevallen Engelse grootmacht zou er graag een verplichte koopoptie bij willen hebben.

LEES OOK: Vernietigende Engelse media geven Zirkzee laagst mogelijke cijfer

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar Manchester United, maar dat is vooralsnog geen succes. De 1.93 meter lange spits speelde dit seizoen slechts 1062 minuten in de hoofdmacht van The Red Devils. Afgelopen maandag werd Zirkzee in het treffen met Newcastle United (0-2 nederlaag) zelfs na 33 minuten, onder luid gejuich van de Manchester United, geslachtofferd.

LEES OOK: Reactie Man United-supporters op pijnlijke wissel Zirkzee verbaast clubicoon: 'Dit is bruut'

Mocht het tot een overgang naar Juventus komen, dan zal Zirkzee worden herenigd met Thiago Motta. Het tweetal werkte eerder uiterst succesvol samen bij Bologna. Afgelopen seizoen eindigde de club onder leiding van de huidige Juventus-trainer op een knappe vijfde plaats. Zirkzee had hier met elf doelpunten en vijf assists in 34 wedstrijden een belangrijk aandeel in.

Vind jij dat Joshua Zirkzee naar Juventus moet vertrekken? Laden... 84% Ja, dat is beter voor zijn carrière 13.6% Nee, hij past beter bij een andere club 2.4% Zirkzee moet gewoon voor zijn kans bij Manchester United gaan 125 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Geplaagd Manchester United slikt nieuwe tegenvaller

De gifbeker voor Manchester United is nog altijd niet leeg.