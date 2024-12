Vernietigende Engelse media geven Zirkzee laagst mogelijke cijfer

Voor is de wedstrijd van Manchester United tegen Newcastle United (0-2) er eentje om zeer snel te vergeten. De ploeg van Rúben Amorim werd in de eerste helft van het veld geveegd, waarbij de Nederlandse aanvaller na ruim dertig minuten werd gewisseld.

Zirkzee kende maandag een erg ongelukkige wedstrijd op Old Trafford. Amorim gaf voor de wedstrijd aan in Zirkzee geen pure spits te zien en posteerde hem op een positie tussen de linies in. Het experiment met de Nederlander als halve nummer tien pakte echter zeer slecht uit en na ruim een halfuur spelen werd hij onder luid gejuich vervangen door Kobbie Mainoo.

Manchester Evening News was verre van onder de indruk van het spel van Zirkzee en geeft hem een 1 voor zijn optreden. “Zijn tijd bij Manchester United is hierna zo goed als zeker voorbij”, leest het. “Gewisseld in de 33ste minuut nadat hij het publiek irriteerde met zijn lethargie. Zijn wissel werd rauw bejubeld, wat niet netjes is.”

Ook van GOAL krijgt Zirkzee de laagst mogelijke beoordeling. “Hij leek hier totaal niet op zijn plek te zijn. Het feit dat 33 procent van zijn passes aankwamen, zegt eigenlijk alles”, illustreert het medium. “Hetzelfde geldt voor het feit dat zijn wissel in minuut 33 met luid gejuich werd ontvangen door het thuispubliek.”

Neville heeft te doen met Zirkzee

Dat het wisselen van Zirkzee werd toegejuicht door het thuispubliek, vond Gary Neville moeilijk om te zien, zo stelt hij bij Sky Sports. “Ik heb het echt met hem te doen”, begint de voormalig rechtsback terwijl hij Zirkzee naar de kant ziet lopen. “Ik weet dat hij heel veel geld verdient, maar hij is ook een mens die van het veld wordt gejuicht door zijn eigen fans. Dat is wreed. Ik heb dat bijna nooit gezien in de 43 jaar dat ik hier kom.”

